Mert Ramazan Demir’den Yalı Çapkını isyanı! Senaryodan memnun değil

26 Aralık 2024 11:35 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:36

Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Ferit karakteriyle yer alan Mert Ramazan Demir, katıldığı programda, dizinin değişen senaryosuna değindi. Oyuncunun yazılanı oynamakla yükümlü olduğunu belirten Mert Ramazan Demir, değişen senaryoların oyuncuları da rahatsız ettiğinden bahsetti.

Final kararı alan Yalı Çapkını dizisinin her hafta değişen senaryosuna izleyiciler kadar oyuncular da tepki gösterdi. Gidişattan memnun olmadığını dile getiren dizinin Ferit'i Mert Ramazan Demir, senaryonun sosyal medya yorumlarına göre değişmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

MERT RAMAZAN DEMİR'DEN YALI ÇAPKINI İSYANI

Katıldığı programda Yalı Çapkını senaryosunda karakterinin sürekli değişim içinde olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Mert Ramazan Demir, "Bazen o hikayeye sadık kalmadığın yerler oluyor. Benim hiç sevmediğim şey bu. Orada korkmadan ne anlatıyorsak onu anlatmamız gerekiyor. Öyle ilerlemiyor. Bir yerden sonra ya işte bu çocuk çok tepki gördü. Ya işte bu şöyle oldu" falan. Hayır biz o karakteri oynuyoruz neyse yolculuğu neyse onu yapsın, Şimdi sen bu sefer seyircinin dediğini kale alıp yapmaya başladığında o zaman ben Mert olarak da etkileniyorum bundan. Ya da Mert olarak kötü bir şey yani. "Ben Ferit'i oynuyorum ama ben böyle biri değilime dönüyor. Çünkü buna gerçek bir kişi dahil olduğunda hikayenin dışında herhangi bir yorumda. Sonra şey oluyorsun böyle karakteri iyiye döndürüyor. mesela ben de iyi birini oynamaya başlıyorum. Sonra tamamen bütün yük benim sırtımda kalıyor. O zaman sanki ben kötü biriymişim gibi. Ferit'i sanki ben böyle yapmışım gibi ya da diğer karakterler için de bu böyle. Öyle olmaması gerekiyor." dedi.

YALI ÇAPKINI FİNAL OLUYOR

Reytinglerin çok fazla düşmemesi durumunda Yalı Çapkını dizisinin 100. Bölümde final yapması bekleniyor. Yalı Çapkını 13 Aralık Cuma akşamı 87. bölümüyle ekrana geldi. Mart ayının sonunda final bölümüyle ekran macerasının son bulacağı tahmin ediliyor.