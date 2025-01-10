Serenay Sarıkaya Ayşe Barım olayı nedir?

10 Ocak 2025 15:33 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:33

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar magazin dünyasını salladı. Serenay Sarıkaya Ayşe Barım olayı son günlerin en çok konuşulan olayları arasında yer aldı. TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024'te yazdığı bir yazıda, bir kadın menajerin, kadın oyuncusunu ünlü bir eşcinsel şarkıcı ile ilişkisi varmış gibi göstererek para aldığını öne sürmüştü. Dün sosyal medyada bu menajerin Ayşe Barım, oyuncunun ise Serenay Sarıkaya olduğu konuşuldu. İddiaların ardından ID İletişim açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım hakkında çıkan iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

SERENAY SARIKAYA AYŞE BARIM OLAYI

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar, magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre, Ayşe Barım, kendisine biat etmeyen oyuncuları piyasadan uzaklaştırarak, kendi oyuncularının önünü açıyor. Bu iddiaların ardından, birçok ünlü isim tepki gösterirken, bazıları da iddiaların doğru olduğunu savundu.

Sosyal medyada dün yapılan paylaşımlarda, bu iddiaların merkezindeki isimlerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım ve oyuncu Serenay Sarıkaya olduğu belirtildi. Bu süreçte, Rekabet Kurulu'nun yapım şirketleri ve ajanslara yönelik soruşturma başlatması da dikkat çekti.

ID İletişim, bu iddialara karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şirketin 2002'den beri Türkiye'nin en sevilen oyuncularına hizmet verdiği ve dünya standartlarında menajerlik yaptığı vurgulandı. Ayrıca, Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'nın asılsız ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Şirket, iddiaları yayanlar hakkında yasal süreç başlatacağını duyurdu. Serenay Sarıkaya da bu açıklamayı kendi sosyal medya hesabında paylaşarak iddialara karşı duruşunu ifade etti.

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Ayşe Barım, ID İletişim'in kurucu ortağı olarak tanınan ve birçok ünlü ismin menajerliğini yapan önemli bir isim. İddialara göre, Barım, kendisine bağlı olmayan oyuncuların kariyerlerinde ilerlemesini engelleyerek, kendi temsil ettiği oyunculara avantaj sağlıyor. Bu iddialar, TV100 yazarı Fuat Uğur'un Eylül 2024'te yazdığı bir yazı ile gündeme gelmişti. Uğur, bir kadın menajerin, kadın oyuncusunu eşcinsel bir şarkıcı ile ilişkisi varmış gibi göstererek 5 milyon dolar aldığını iddia etmişti. Bu iddialar, dün sosyal medyada Ayşe Barım'a bağlandı.

Rekabet Kurulu, kast ajanslarının rekabet yasasını ihlal edip etmediğini araştırdı ve bu süreçte 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. ID İletişim de bu şirketler arasında yer alıyor. Ancak, ID İletişim tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu ve hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

SERENAY SARIKAYA AYŞE BARIM HAKKINDAKİ İDDİALAR

Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı önemli oyunculardan biri ve bu iddiaların merkezinde yer alıyor. Fuat Uğur'un iddiasına göre, bu olay, rekabeti bozma ve piyasada hakimiyet kurma amacıyla yapılmış.

ID İletişim, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Şirket, iddiaları yayanlar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu. Serenay Sarıkaya da, bu açıklamayı kendi sosyal medya hesabında paylaşarak iddialara yanıt verdi.

AYŞE BARIM SERENAY SARIKAYA OLAYI NEDİR?

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında, Barım'ın kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiaları ortaya atıldı. Ayrıca, Barım'ın Sarıkaya'yı ünlü bir eşcinsel şarkıcı ile ilişkisi varmış gibi göstererek para aldığı öne sürüldü.

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Ayşe Barım, ID İletişim'in kurucu ortağı olarak, bazı oyuncuların kariyerlerini engellediği ve kendi oyuncularına avantaj sağladığı iddia edildi. Ayrıca, bir kadın menajer olarak, kadın oyuncusunu eşcinsel bir şarkıcı ile ilişkisi varmış gibi göstererek para aldığı iddiası var.

SERENAY SARIKAYA AYŞE BARIM HAKKINDAKİ İDDİALAR NELERDİR?

Serenay Sarıkaya'nın, Ayşe Barım tarafından ünlü bir eşcinsel şarkıcı ile ilişkisi varmış gibi gösterildiği ve bu yolla para alındığı iddia edildi. Ayrıca, Barım'ın piyasadaki hakimiyetini kötüye kullanarak, kendi oyuncularına öncelik verdiği öne sürüldü.

REKABET KURULU HANGİ ŞİRKETLERE SORUŞTURMA AÇTI?

Rekabet Kurulu, kast ajanslarının rekabet yasasını ihlal edip etmediğini araştırdı ve 21 şirkete soruşturma açtı. Bu şirketler arasında ID İletişim de yer alıyor.

ID İLETİŞİM İDDİALARA NE YANIT VERDİ?

ID İletişim, iddiaların gerçek dışı ve ahlak dışı olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında yasal süreç başlatacağını açıkladı. Ayrıca, şirketin 2002'den beri Türkiye'de menajerlik hizmeti verdiği ve dünya standartlarında çalıştığı vurgulandı.