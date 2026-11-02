Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı, Bizim Aile'nin Yaşar Usta'sı Münir Özkul, Türk sinemasının hafızalara kazınan isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncunun ailesi de yıllar sonra yeniden merak ediliyor. Özellikle ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Özkul'un yaşamı dikkat çekiyor. Peki, Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen hayat hikayesi...

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HABERİN ÖZETİ Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor? Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul'un ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ferdi Özkul, babasının aksine oyunculuk yerine gastronomi alanını seçerek Kanada'da gözlerden uzak bir yaşam sürdürmektedir. Ferdi Özkul, Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul Işık ile olan evliliğinden dünyaya gelmiştir. Yaşamını uzun yıllardır Türkiye dışında sürdüren Özkul, Kanada'nın Ottawa kentinde yaşamaktadır. Doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış ve kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Oyunculuk kariyerini tercih etmeyip gastronomi alanına yönelen Ferdi Özkul, aşçılık ve restoran işletmeciliği yapmaktadır. Basına yansıyan bilgilere göre Ferdi Özkul, Kanada'da altı restoran işletmektedir.

MÜNİR ÖZKUL'UN OĞLU FERDİ ÖZKUL KİMDİR?

Türk sinemasının usta oyuncusu Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul, babasının aksine oyunculuk kariyerini tercih etmedi. Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul Işık ile evliliğinden dünyaya gelen Ferdi Özkul, yaşamını uzun yıllardır Türkiye dışında sürdürüyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Ferdi Özkul, Kanada'nın Ottawa kentinde yaşıyor. Ailesi ve özel yaşamıyla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olsa da mesleği ve babasıyla olan bağı zaman zaman merak konusu oluyor.

FERDİ ÖZKUL KAÇ YAŞINDA?

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul'un doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bilgiler oldukça sınırlı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ferdi Özkul, babasının tanınmış bir sanatçı olmasına rağmen medyada sık sık yer almıyor. Bu nedenle yaşıyla ilgili kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

FERDİ ÖZKUL NE İŞ YAPIYOR?

Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul, babasının aksine sanat dünyasında yer almak yerine gastronomi alanında kariyer yapmayı tercih etti. Kanada'nın Ottawa kentinde yaşayan Ferdi Özkul, aşçılık ve restoran işletmeciliğiyle ilgileniyor.

Basına yansıyan bilgilere göre Ferdi Özkul, Kanada'da altı restoran işletiyor. Böylece usta oyuncunun oğlu, babasının sanat kariyerinden farklı bir alanda kendi mesleki yaşamını sürdürüyor.

Münir Özkul'un sanat dünyasında bıraktığı iz, yıllar geçse de unutulmuyor. Usta oyuncunun oğlu Ferdi Özkul ise babasının aksine farklı bir meslek alanında ilerleyerek kendine bambaşka bir yaşam kurdu. Kanada'da sürdürdüğü hayatı ve restoran işletmeciliğiyle zaman zaman gündeme gelen Ferdi Özkul, özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden birinin oğlu olması, onun hayatına duyulan merakı da beraberinde getiriyor.