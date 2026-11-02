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Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:35

Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer kimdir? Mekin Sezer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer, son yıllarda tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle adından söz ettiriyor. Ünlü dedesinin izinden giderek oyunculuk mesleğini seçen Sezer, rol aldığı yapımların yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Özellikle televizyon projeleri ve başrol üstlendiği filmlerle gündeme gelen genç oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki, Mekin Sezer kimdir, kaç yaşında, nerelidir ve hangi yapımlarda rol aldı?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer kimdir? Mekin Sezer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:35

’ın tanınan isimlerinden Ahmet Mekin’in torunu olan Mekin Sezer, oyunculuk kariyerinde attığı adımlarla son dönemde dikkatleri üzerine çekiyor. Dedesi gibi oyunculuğu tercih eden Sezer; tiyatro, sinema ve televizyon alanındaki çalışmalarıyla kariyerini sürdürüyor. Oyunculuğun yanı sıra müziğe duyduğu ilgiyle de öne çıkan genç isim, özellikle rol aldığı diziler ve başrolünü üstlendiği sinema projeleriyle merak uyandırıyor. Peki, Mekin Sezer kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Genç oyuncu bugüne kadar hangi dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer almıştır?

MEKİN SEZER KİMDİR?

Mekin Sezer, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahmet Mekin'in torunu olan Sezer, sanat dünyasında kendi kariyerini oluşturmaya çalışan isimler arasında yer alıyor. İstanbul'da doğan oyuncu, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Aldığı profesyonel oyunculuk eğitiminin ardından tiyatro sahnelerinde ve sinema projelerinde görev almaya başladı.

Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer kimdir? Mekin Sezer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sezer, dedesi Ahmet Mekin'in oyunculuk kariyerinden etkilense de kendi mesleki yolculuğunu oluşturmayı tercih etti. Oyunculuğun yanı sıra müziğe de ilgi duyan sanatçı, farklı sanat dallarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer kimdir? Mekin Sezer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MEKİN SEZER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mekin Sezer, 5 Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2 Kasım 2026 itibarıyla 31 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan oyuncu, eğitim hayatını da sanat alanında sürdürdü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Sezer, aldığı eğitimle oyunculuk kariyerinin temellerini attı.

Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer kimdir? Mekin Sezer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MEKİN SEZER NE İŞ YAPIYOR?

Mekin Sezer, profesyonel olarak oyunculuk yapıyor. Tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde görev alan sanatçı, müzikle de yakından ilgileniyor.

Davul, bağlama, gitar ve piyano çalabilen Sezer, oyunculuğun yanı sıra müzikal çalışmalarına da zaman ayırıyor. Sanat hayatına tiyatro sahnesinde başlayan oyuncunun geçmişinde farklı tiyatro projeleri bulunuyor.
Sezer'in yer aldığı tiyatro oyunları arasında Ölü Ozanlar Derneği ve Faust? bulunuyor. Tiyatro eğitimi ve sahne deneyimi, oyunculuk kariyerinin önemli basamakları arasında yer alıyor.

Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer kimdir? Mekin Sezer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MEKİN SEZER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Mekin Sezer, kariyeri boyunca farklı türlerde sinema ve televizyon projelerinde rol aldı. Komedi filmlerinden dram yapımlarına kadar farklı projelerde izleyici karşısına çıkan oyuncunun öne çıkan çalışmaları şöyle:

Proje AdıYılAçıklama / Rol
Not Defteri2014Televizyon projelerinden biri.
Papatya2017Sinema filmi.
Özgür Dünya2019Sinema filmi.
Aykut Enişte2019Mithat karakteriyle yer aldı.
Eltilerin Savaşı2020Yavuz rolüyle izleyici karşısına çıktı.
Aykut Enişte 22021Mithat rolünü sürdürdü.
Dünya Hali2021Televizyon dizisinde görev aldı.
UFO2022Sinema filmi.
Hava Muhalefeti2023Kaan karakteriyle rol aldı.
Hayatla Barış2024Cengiz karakterine hayat verdi.
Tam Bir Centilmen2024Sinema filminde yer aldı.
Gelenek Görenek2025Başrol üstlendiği yapımlar arasında yer aldı.

İLK BAŞROL DENEYİMİYLE GÜNDEME GELDİ

Mekin Sezer, 2025 yılında izleyiciyle buluşan Gelenek Görenek filmiyle kariyerinde önemli bir aşamaya ulaştı. Filmde başrol üstlenen oyuncu, bu projeyle sinema kariyerinde farklı bir deneyim yaşadı.

Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer kimdir? Mekin Sezer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Oyunculuk yolculuğunda farklı karakterlere hayat vermeyi önemseyen Sezer, kariyerinde yeni projelere imza atmayı hedefliyor. Tiyatrodan sinemaya uzanan deneyimiyle farklı alanlarda kendisini göstermeye devam ediyor.
 

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#yeşilçam
#mekin sezer
#ahmet mekin
#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
#Aykut Enişte
#Biyografi
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