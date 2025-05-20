Ahmet Mekin'in son sağlık durumunu doktoru paylaştı

Çiçek Abbas, Çaresizlik, Selvi Boylum Al Yazmalım, Gurbet Yolcuları, Çöl Kanunu gibi filmlerde rol alan Ahmet Mekin, uzun süredir Balıkesir'in Erdek ilçesinde ikamet ediyor. 92 yaşındaki Ahmet Mekin, talihsiz kaza sonucu kalça kemiğini kırarak apar topar ameliyata alınmıştı. Ahmet Mekin'in doktorundan hayranlarını sevindiren haber geldi.

AHMET MEKİN'İN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde talihsiz bir düşme sonucu kalça kemiği kırılan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin, geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdi.

Kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki oyuncunun, Ortopedi Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Akça tarafından kapalı sistem yöntemiyle ameliyat edildiği öğrenildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.