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 | Dilek Ulusan

Ahmet Mekin'in son sağlık durumunu doktoru paylaştı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Mekin, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu kaza sonrası kalça kemiğini kırdı. Acil ameliyata alınan Ahmet Mekin'in doktorundan sevindiren haber geldi.

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Ahmet Mekin'in son sağlık durumunu doktoru paylaştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 10:40

Çiçek Abbas, Çaresizlik, Selvi Boylum Al Yazmalım, Gurbet Yolcuları, Çöl Kanunu gibi filmlerde rol alan Ahmet Mekin, uzun süredir Balıkesir'in Erdek ilçesinde ikamet ediyor. 92 yaşındaki Ahmet Mekin, talihsiz kaza sonucu kalça kemiğini kırarak apar topar ameliyata alınmıştı. Ahmet Mekin'in doktorundan hayranlarını sevindiren haber geldi.

AHMET MEKİN'İN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde talihsiz bir düşme sonucu kalça kemiği kırılan Türk sinemasının usta oyuncularından Ahmet Mekin, geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdi.

Ahmet Mekin'in son sağlık durumunu doktoru paylaştı

Kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki oyuncunun, Ortopedi Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Akça tarafından kapalı sistem yöntemiyle ameliyat edildiği öğrenildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mekin'in son sağlık durumunu doktoru paylaştı
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Sıkça Sorulan Sorular

AHMET MEKİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
17 Ağustos 1932 İstanbul doğumlu Ahmet Mekin, Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu. Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973) gibi yapımlarda rol aldı.
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