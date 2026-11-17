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İstanbul
İnternet üzerinden canlı yayın açan bazı kişiler, Pazar tezgahında meyve satar gibi kesici ve delici aletlerin satışını yapıyor. Fiyatları belirlenen ürünler için alıcılar teklifte bulunuyor. Bıçağın sahibi ise ilk yorum yapan kişi oluyor.
Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar ile salt saldırı/savunma amaçlı özel aletlerin üretimi, satışı, internet üzerinden ilanı veya taşınması 6136 sayılı Kanun gereği yasaktır ve hapis cezası gerektiren bir suçtur. Ancak yasal denetime tabi olması gereken bu satışlar, sosyal medya platformlarında adeta sıradan bir ticaret faaliyeti gibi yürütülüyor.
Bu tarz delici ve kesici aletlere özellikle çocukların ve gençlerin kolaylıkla ulaşabilmesi ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor. İnternet ortamındaki kontrolsüz satışlarda oyunlarda kullanılan bıçakların yanı sıra kelebek, sallama ve kılıç gibi kriminal nitelikteki ürünler de alıcı buluyor.
Binlerce kişinin izlediği mezatlarda suç aletleri için fiyat yarışı yaşanıyor. Üstelik bu satışları gerçekleştiren veya satışa aracılık eden kişiler için bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Normal şartlarda bunun satışın yapılabilmesi için her 3 yılda bir hem patlayıcı hem de nörolojik ve psikolojik bakımdan satıcıların rapor alıp ruhsat çıkartması gerekiyor.