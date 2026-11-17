İnternet üzerinden canlı yayın açan bazı kişiler, Pazar tezgahında meyve satar gibi kesici ve delici aletlerin satışını yapıyor. Fiyatları belirlenen ürünler için alıcılar teklifte bulunuyor. Bıçağın sahibi ise ilk yorum yapan kişi oluyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sosyal medyada skandal görüntüler! Kılıçlar, baltalar, çakılar: Pazar tezgahı gibi suç aleti mezatı yaptılar İnternet üzerinden canlı yayın açan bazı kişilerin, 6136 sayılı Kanun gereği yasak ve hapis cezası gerektiren kesici ve delici aletleri mezat usulüyle satması ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor. Kama, hançer, sustalı çakı, pala ve kılıç gibi aletlerin üretimi, satışı, internet üzerinden ilanı veya taşınması 6136 sayılı Kanun gereği yasaktır ve hapis cezası gerektirmektedir. Canlı yayınlardaki satışlarda alıcılar teklifte bulunmakta ve bıçağın sahibi ilk yorumu yapan kişi olmaktadır. Bu aletlere özellikle çocukların ve gençlerin kolaylıkla ulaşabilmesi ciddi güvenlik sorunu oluştururken; kelebek, sallama ve kılıç gibi kriminal ürünler de satılmaktadır. Satışları gerçekleştiren veya aracılık eden kişiler için bir yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Yasal satış yapılabilmesi için satıcıların her 3 yılda bir hem patlayıcı hem de nörolojik ve psikolojik bakımdan rapor alıp ruhsat çıkartması gerekmektedir.

ÜRETİMİ, SATIŞI, İNTERNET ÜZERİNDEN İLANI YASAK

Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar ile salt saldırı/savunma amaçlı özel aletlerin üretimi, satışı, internet üzerinden ilanı veya taşınması 6136 sayılı Kanun gereği yasaktır ve hapis cezası gerektiren bir suçtur. Ancak yasal denetime tabi olması gereken bu satışlar, sosyal medya platformlarında adeta sıradan bir ticaret faaliyeti gibi yürütülüyor.

CİDDİ GÜVENLİK SORUNU OLUŞTURUYOR

Bu tarz delici ve kesici aletlere özellikle çocukların ve gençlerin kolaylıkla ulaşabilmesi ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor. İnternet ortamındaki kontrolsüz satışlarda oyunlarda kullanılan bıçakların yanı sıra kelebek, sallama ve kılıç gibi kriminal nitelikteki ürünler de alıcı buluyor.

FİYAT YARIŞI YAŞANIYOR

Binlerce kişinin izlediği mezatlarda suç aletleri için fiyat yarışı yaşanıyor. Üstelik bu satışları gerçekleştiren veya satışa aracılık eden kişiler için bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

ÖNCE RAPOR SONRA RUHSAT ŞART

Normal şartlarda bunun satışın yapılabilmesi için her 3 yılda bir hem patlayıcı hem de nörolojik ve psikolojik bakımdan satıcıların rapor alıp ruhsat çıkartması gerekiyor.