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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:46

Sosyal medyada FETÖ operasyonu: Milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına erişim engeli

İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, sosyal medyada FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlar yaptığı belirlenen 21 X hesabına erişim engeli getirildi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Sosyal medyada FETÖ operasyonu: Milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına erişim engeli
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:46

tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medyada iltisaklı ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlar yapan 21 X hesabı tespit edildi. 

HABERİN ÖZETİ

Sosyal medyada FETÖ operasyonu: Milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına erişim engeli

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İletişim Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu FETÖ iltisaklı ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlar yaptığı tespit edilen 21 X hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medyada 21 X hesabı tespit edildi.
Tespit edilen hesapların FETÖ iltisaklı olduğu ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli getirildiğini duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medyada FETÖ operasyonu: Milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına erişim engeli

 

Çalışmaların ardından harekete geçen hesaplar hakkında erişim engeli getirildiğini duyurdu. 

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#Gündem
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