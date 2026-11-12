Sosyal medyada FETÖ operasyonu: Milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına erişim engeli
İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, sosyal medyada FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlar yaptığı belirlenen 21 X hesabına erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medyada FETÖ iltisaklı ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlar yapan 21 X hesabı tespit edildi.
HABERİN ÖZETİ
Sosyal medyada FETÖ operasyonu: Milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına erişim engeli
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İletişim Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu FETÖ iltisaklı ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlar yaptığı tespit edilen 21 X hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medyada 21 X hesabı tespit edildi.
Tespit edilen hesapların FETÖ iltisaklı olduğu ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli getirildiğini duyurdu.