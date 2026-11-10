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 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 21:07
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GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 21:07

Siber Güvenlik Başkanlığından dev operasyon: 400 yasa dışı internet sitesine erişim engeli getirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis, oltalama dolandırıcılığı ve müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 400 internet sitesi Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından erişime engellendi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Siber Güvenlik Başkanlığından dev operasyon: 400 yasa dışı internet sitesine erişim engeli getirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 21:07

Edinilen bilgilere göre, 2-8 Kasım tarihlerinde yürütülen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi inceleme altına alındı. 

BAHİS, OLTALAMA VE MÜSTEHCEN İÇERİKLİ SİTELER KAPATILDI

336 internet sitesinin yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu, yapılan incelemeler sonucunda belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına iletilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Siber Güvenlik Başkanlığından dev operasyon: 400 yasa dışı internet sitesine erişim engeli getirildi

ETİMESGUT, POLATLI, SİNCAN VE YENİMAHALLE'DE 5 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Ayrıca, 2026’da meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda; , , ve 'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Siber Güvenlik Başkanlığından dev operasyon: 400 yasa dışı internet sitesine erişim engeli getirildi
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