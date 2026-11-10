Siber Güvenlik Başkanlığından dev operasyon: 400 yasa dışı internet sitesine erişim engeli getirildi

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İstanbul
Edinilen bilgilere göre, 2-8 Kasım tarihlerinde yürütülen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi inceleme altına alındı.
336 internet sitesinin yasadışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu, yapılan incelemeler sonucunda belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına iletilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Ayrıca, 2026’da meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda; Etimesgut, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.