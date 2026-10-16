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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:53

Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildi! “Namus şeref sözü veriyorum”

Kick yayıncısı Ataberk Doğan'ın hesabına erişim engeli getirilmesi gündeme gelirken, yayıncının geçen yıl gerçekleştirdikleri yayında sarf edilen sözler nedeniyle yaptığı özür açıklaması da dikkat çekti. Yaşananların üzerinden zaman geçmiş olmasının mazeret oluşturmayacağını belirten Doğan, “Bir daha böyle bir rezillikle karşınıza asla gelmeyeceğime namus şeref sözü veriyorum” ifadelerini kullandı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildi! “Namus şeref sözü veriyorum”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:53

Tartışma yaratan yayında yaşananların sorumluluğunu üstlenen Kick yayıncısı Ataberk Doğan, olayı telafi etmek için elinden geleni yapacağını açıkladı. Aynı yayında bulunan Kick yayıncısı umurafann da sözlere gülmesi nedeniyle özür dilerken, kendisini izlediğinde utandığını söyledi. Umurafann, kendisine ve ailesine yönelik hakaretlere ise tepki gösterdi.

ATABERK DOĞAN’IN KEDİ OLAYI NEDİR?

Kick yayıncısı Ataberk Doğan’ın hesabına erişim engeli getirildi. Doğan, katıldığı ortak yayında masanın üzerine çıkan bir kedi hakkında kullandığı müstehcen ifadeler nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Gelen tepkilerin ardından bir video yayımlayan yayıncı, yaptığı hatayı kabul ederek kamuoyundan özür dilemişti. Yaşanan tartışmaların ardından Doğan’ın Kick hesabına erişim engeli uygulanması gündeme geldi.

Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildi! “Namus şeref sözü veriyorum”

“GEÇEN SENE OLMASININ HİÇBİR ÖNEMİ YOK”

Kick yayıncısı Ataberk Doğan, yaptığı açıklamada tartışma yaratan sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yayının geçen yıl gerçekleştirilmiş olmasının yaşananları değiştirmeyeceğini vurgulayan Doğan, “Yayında söylediğimiz şey çok büyük bir terbiyesizlik. Bunun farkındayız.” dedi.

Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildi! “Namus şeref sözü veriyorum”

Yayında bulunan arkadaşlarının gülmesiyle ilgili sorumluluğu da üstlenen Doğan, benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için söz verdi. Yaşananları telafi etmek adına elinden geleni yapacağını belirten yayıncı, açıklamasıyla kamuoyundan özür diledi.

Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildi! “Namus şeref sözü veriyorum”

KICK YAYINCISI UMURAFANN DA ÖZÜR DİLEDİ

Tartışmalı yayında yer alan Kick yayıncısı umurafann da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Yayındaki sözlere gülmesinin yanlış olduğunu kabul eden yayıncı, görüntüleri izlerken utanç duyduğunu dile getirdi.

Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildi! “Namus şeref sözü veriyorum”


Umurafann, davranışı nedeniyle özür dilerken kendisine ve ailesine yönelik hakaretlere de itiraz etti. İki yayıncının açıklamaları, tartışmalı yayının ardından gündeme gelen gelişmeler arasında yer aldı.

Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildi! “Namus şeref sözü veriyorum”

YAPAY ZEKÂYLA ÜRETİLEN SAHTE VİDEOLAR İÇİN DAVA AÇTIĞINI AÇIKLADI

Kick yayıncısı Ataberk Doğan'ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer konu ise yapay zekâ kullanılarak hazırlandığını öne sürdüğü sahte videolar oldu. Kendi adına oluşturulan bu içeriklerin dolaşıma sokulduğunu belirten Doğan, söz konusu videolar nedeniyle dava açtığını ifade etti. Özür açıklaması ve sahte video iddialarıyla gündeme gelen Kick yayıncısı Ataberk Doğan'ın hesabına erişim engeli getirilmesi de olayın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

 

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ETİKETLER
#yapay zeka
#Kick
#Ataberk Doğan
#Umurafann
#Kedi Olayı
#Magazin
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