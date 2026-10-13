Ataberk Doğan kedi olayı nedir, ne yaptı? Olay sonrası açıklama yaparak özür diledi

Kick ve YouTube platformlarında içerik üreten Ataberk Doğan, birlikte yayın yaptığı isimlerle gerçekleştirdiği bir yayın sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşti. Bir kedinin görüntülerinin yer aldığı anlarda başlayan konuşmanın yetişkinlere yönelik bir ürün üzerinden devam etmesi ve yayındaki bazı isimlerin gülmesi, videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere yol açtı. Görüntülerin eski tarihli olduğuna yönelik açıklama da tartışmalar arasında yer alırken Ataberk Doğan, yaşananlarla ilgili konuşarak hem kendi sözleri hem de ekip arkadaşlarının tepkileri nedeniyle özür diledi. Ataberk Doğan linç olayı ne, ne yaptı? İşte ayrıntılar…

ATABERK DOĞAN KEDİ OLAYI NEDİR?

Ataberk Doğan'ın birlikte yayın yaptığı isimlerle gerçekleştirdiği yayından alınan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tartışma konusu oldu. Yayın sırasında masanın üzerinde yürüyen bir kedinin kameraya yansıdığı anlarda Ataberk Doğan'ın verdiği tepki, konuşmanın devamında kullandığı ifadeler ve diğer yayıncıların gülmesi kullanıcıların tepkisini çekti. Kedinin görüntülerinden başlayan konuşmanın yetişkinlere yönelik bir ürün hakkında yapılan yorumlara dönüşmesi, videonun sosyal medya platformlarında yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Görüntülerde Ataberk Doğan'ın, birlikte yayın yaptığı kadın yayıncının kedisi hakkında konuşurken yetişkinlere yönelik bir ürün önerisinde bulunduğu duyuldu. Ataberk Doğan'ın, kedinin doğum gününde söz konusu üründen alınmasını söylemesi üzerine konuşma devam etti. Kedinin sahibi olan yayıncının, ürünün kediye takılıp takılamayacağından emin olmadığını söylemesi üzerine Ataberk Doğan, çeşitli yağlardan söz ederek konuşmasını sürdürdü. Yayında bulunan isimlerden birinin konuşmanın gidişatına ilişkin tepki göstermesine rağmen diyalog devam etti.

Videoda bulunan bir başka yayıncı, görüntülerin eski tarihli olduğunu belirtti. Ancak videonun yeniden paylaşılmasıyla birlikte Ataberk Doğan'ın sözleri ve yayında bulunan kişilerin tepkileri sosyal medyada tartışılmaya devam etti. Tartışmanın ardından Ataberk Doğan, kamuoyuna yönelik bir açıklama yaparak yayında kullanılan ifadelerin yanlış olduğunu kabul etti.

Ataberk Doğan, açıklamasında yaşananların geçen yıl gerçekleşmiş olmasının kendileri açısından bir mazeret oluşturmadığını belirtti. Yayında söylenenlerin büyük bir terbiyesizlik olduğunu dile getiren yayıncı, yaptıklarını savunacak bir taraf bulunmadığını söyledi. Kendilerini izlemeyi bırakacak kişilere karşı herhangi bir kızgınlık duymadığını da ifade eden Ataberk Doğan, eleştirileri anladığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu kaydetti. Ayrıca, yayın sırasında ekip arkadaşlarının gülmesinin sorumluluğunu da üstlendiğini belirterek benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

ATABERK DOĞAN NE DEDİ, NE YAPTI?

Ataberk Doğan, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, yayında kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu açıkça kabul etti. Yaşananların savunulacak hiçbir tarafı bulunmadığını söyleyen yayıncı, olayın geçen yıl gerçekleşmiş olmasının önem taşımadığını belirtti. Ataberk Doğan, on binlerce kişinin izlediği bir yayında komik olduğunu düşündükleri sözler sarf etmemeleri gerektiğini dile getirerek yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Kendisini eleştiren ve artık yayınlarını izlemeyeceğini belirten kişilerin kararlarına saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.

Ataberk Doğan olay sonrası açtığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Yayında söylediğimiz şey çok büyük bir terbiyesizlik. Bunun farkındayız. Savunulacak hakikaten hiçbir tarafımız yok. Olayın geçen sene olmasının hiçbir önemi yok. Biz bir terbiyesizlik yaptık ve bu terbiyesizliğin bedelini ödemeye de hazırız. Bizi izlemeyi bırakacak olan bizi izlemeyecek arkadaşlar hiçbir şekilde kızmıyorum, hiçbir şekilde tepki göstermiyorum. Yaptığım şeyden pişmanlık duyuyorum. İnsanlar bize saldırmakta haklılar. Bu pis muhabbet gerçekleşti mi, gerçekleşti. İnsanlar "Bu ülkede geçen hafta bir kedi cinsel istismara uğradı" demiş. Biz bu şartların altında, on binlerce insanın önünce komik olduğunu düşündüğümüz, saçma sapan şeyler yapmamalıyız. Bundan sonra gerçekten radikal kararlar alacağız. Bizi seven insanların, ailemin başını eğdirdiğim için çok üzgünüm. Çünkü biz böyle insanlar değiliz. 1 yanlış bazen bütün doğruları götürebiliyor ve şu an tamamen onun vebalini çekiyoruz. Bizi izlemeyi bırakanların hiçbirine kızgın değilim. Hepinize hakkım helaldir. Bir daha bizi izlemeseniz de bunu en iyi anlayışla ben karşılarım. Ben size hak veriyorum. Öyle bir tokat yiyelim ki, böyle saçmalıklar yapmayalım. Başta o iğrençliği söyleyen ben ve buna gülenler; biz bunu hak ettik.

Çok üzüldüğüm bir nokta var olmadığımız biri gibi gözükmek beni gerçekten çok yaralıyor. Biz bu değiliz ama bize kızan insanlara asla bunu dayatamayız, çünkü bizi bunla gördüler. Bu konuşmayı bir avukatımla falan hazırlamadım. En içten duygularımla karşınızdayım. "Zoofili" denilen şeye çok kırılıyorum. Biz asla bu değiliz. "5 senedir seni izliyorum, nasıl bir zoofilisin?" diyen var. Onu yapma... Bizi bilmen lazım. Hayvan haklarıyla alakalı yazdıklarımızı bilmen lazım. Sen bari yapma. Bizi tanımayan insan, karşısına ilk bu çıktığı için bizi bununla yargılasın ama sen yapma.

Ben kendimi asla değiştirmem. 14 senedir aynı şekilde yayın yapıyorum. Sadece törpülememiz gereken şeyler var. "Erkek ortamında oluyor" yazmışlar. Erkek ortamında oluyorsa, erkek ortamında olsun. Binlerce kişinin önünde olacak şeyler değil bunlar. Ekip olarak bir süre bazı şeyleri düşüneceğiz. Bu iğrençlikle karşınıza geldiğim için hepinizden özür diliyorum. Ekipteki arkadaşlarımın gülmesinin sorumluluğunu üstüme alıyorum. Bir daha böyle bir rezillikle karşınıza asla gelmeyeceğime namus şeref sözü veriyorum. Bu olayı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”