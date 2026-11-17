Ebeveyn denetimi özelliklerini aktif eden aileler ise gençlerin kimlerle mesajlaştığını ve uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini takip edebilecek. Ayrıca Meta, "uygunsuz etkileşimleri tespit etmek ve müdahale etmek amacıyla" özel teknolojilerden yararlanacağını belirtti.