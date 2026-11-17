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UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal medya devi Meta, Instagram'ın mesajlaşma özelliği için bağımsız uygulaması Direct'i test etmeye başladı. Şirketin yaptığı duyuruya göre Instagram hesabına sahip olma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sadece Türkiye ve Tayland'da kullanılabiliyor.
Instagram’ın DM bölümüyle benzer arayüze sahip olan Direct, kullanıcılar Instagram hesaplarıyla giriş yaptığında eski sohbetleri doğrudan yeni uygulamaya aktarıyor.
Sohbetlere özel arka plan belirleme ve Instagram’ın durum güncelleme özelliği olan Notlar (Notes) gibi kişiselleştirme seçenekleri de yer alıyor.
Direct'i Instagram hesabı olmadan kullanmak isteyenler, e-posta adresleri veya telefon numaralarıyla kaydolarak arkadaşları ile mesajlaşabiliyor. Ancak Instagram hesabı bağlamayan kullanıcıların sohbet başlatması için kişileri Instagram kullanıcı adları veya QR kod aracılığıyla listelerine manuel olarak eklemesi gerekiyor.
Meta, Instagram'daki güvenlik önlemlerini Direct uygulamasına da entegre etti. Buna göre kullanıcılar, kişi listelerinde ekli olmayan hesaplarla doğrudan sohbet başlatamayacak.
Ebeveyn denetimi özelliklerini aktif eden aileler ise gençlerin kimlerle mesajlaştığını ve uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini takip edebilecek. Ayrıca Meta, "uygunsuz etkileşimleri tespit etmek ve müdahale etmek amacıyla" özel teknolojilerden yararlanacağını belirtti.