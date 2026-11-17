Gıdadan kişisel bakıma, kıyafetten market malzemelerine kadar hemen her alanda internet alışverişi yapılabiliyor. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren e-Ticaret platformları, ülke ekonomisinde de önemli bir yer kaplıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 2019’da 136 milyar lira olan e-Ticaret hacmi, 2025’te 34 kat büyüyerek 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldi. Perakende e-Ticaret’in 2 trilyon 457 milyar liraya, hızlı ticaretin ise 388,7 milyar liraya ulaştığı pazarda toplam işlem sayısı 5 milyar 940 milyonu buldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bunları yapanlar kara listeye alınıyor: Hesabınız kapanabilir Büyüyen e-ticaret hacmiyle birlikte artan ürün iadeleri nedeniyle platformlar sık iade yapan ve kötü yorum yazan tüketicileri kara listeye alıp çeşitli kısıtlamalar ve hesap kapatma yaptırımları uygulamaya başladı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre e-Ticaret hacmi 2019'da 136 milyar liradan 2025'te 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldi. Platformlar şüpheli gördükleri durumlarda iadeleri denetime alıyor, kampanya, kupon, taksit seçeneklerini daraltıyor ve hesapları askıya alıp kapatabiliyor. İngiltere merkezli ASOS 2025'te bazı hesapları iade davranışları sebebiyle kapattığını doğrularken, ABD'de risk puanı oluşturularak iadelerin reddedildiği iddiaları Sephora ve The Retail Equation şirketlerine açılan davayla mahkemeye taşındı. Tüketici dernekleri, mevzuatta cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün sayısında sınır bulunmadığını ve yalnızca iade sayısının fazlalığının suistimal sayılamayacağını belirtiyor. Uzmanlar, firmayı zarara uğratma kastı kanıtlanmadıkça yaptırım uygulanamayacağını, mağdur tüketicilerin Tüketici Hakem Heyetleri ile Ticaret Bakanlığına başvurabileceğini vurguluyor.

e-Ticaret hacminin büyümesiyle birlikte iade işlemleri de artarken, platformlar kötüye kullanımları önlemek amacıyla müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını daha yakından takip etmeye başladı. Fakat satıcıyı korumaya hedefleyen bu uygulamalar, sık iade yapan tüketicilere yönelik yaptırımların sınırları konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. e-Ticaret siteleri bu kapsamda sık sık kötü yorum yapan, ürün iadesinde bulunan müşterileri kara listeye alıyor.

GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HESAPLARI KAPATILABİLİYOR

Platformlar; olağan dışı veya şüpheli gördükleri işlemlerde iadeleri sıkı denetime alıyor, kampanya ve kupon haklarını daraltıyor, üyelik ayrıcalıkları ile taksit seçeneklerini azaltıyor, hatta hesapları askıya alıp kapatabiliyor.

Değerlendirmelerde iade sayısı, iade gerekçesi, ürünün durumu ve satıcı kaynaklı hatalar bu değerlendirmede belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

YASAL HAK KULLANILDIĞINDA KISITLANMA KORKUSU

Tüketiciler açısından temel sorun ise yasal iade hakkını kullandıkları için alışveriş imkânlarının veya üyelik avantajlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığını öğrenememek.

İade davranışlarına göre müşteri farklı yaptırımlar uygulanması uluslararası pazarlarda da görülüyor. İngiltere merkezli moda platformu ASOS, 2025 yılında bazı müşterilerin hesaplarını iade davranışları sebebiyle kapattığını doğruladı.

GEÇERLİ İADE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Şirket, uygulamayı ücretsiz iade hizmetinin sürdürülebilmesi için oluşturulan adil kullanım politikasıyla açıkladı. ABD’de ise perakende şirketlerinin müşterilerin satın alma ve iade geçmişlerini analiz ederek risk puanı oluşturduğu iddiaları mahkemeye taşındı. Sephora ve The Retail Equation şirketine yönelik davada, tüketicilerin iade geçmişi ve kimlik bilgilerinin değerlendirilerek bazı geçerli iade taleplerinin reddedildiği öne sürüldü.

KANITLANMADIKÇA YAPTIRIM UYGULANAMAZ

Tüketici dernekleri, mevzuatta cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün sayısında bir sınır bulunmadığını vurguluyor. Yasal koşullara uymak şartıyla sipariş edilen 10 ürünün tamamının dahi iade edilebileceğine dikkati çeken dernek temsilcileri, yalnızca iade sayısının fazlalığının suistimal sayılmayacağını belirtiyor.

Firmayı zarara uğratma kastı kanıtlanmadıkça yaptırım uygulanamayacağını ifade eden uzmanlar, hesabı kapatılan veya iadesi engellenen tüketicilerin Tüketici Hakem Heyetleri ile Ticaret Bakanlığına başvurabileceğini hatırlatıyor.