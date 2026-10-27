Ucuza Bağla, Tersine Açık Artırma Modeliyle E-Ticarette Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Satıcılara yüzde 3 komisyon modeliyle ulaşmayı hedefleyen platform, tüketicileri de rekabetçi fiyatlarla buluşturmayı amaçlıyor. Ucuza Bağla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyet’in değerlerine, Türkiye’nin üretim gücüne ve girişimcilik ruhuna vurgu yaptı.

UCUZA BAĞLA, YERLİ E-TİCARET EKOSİSTEMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM SUNUYOR

İstanbul merkezli olarak hayata geçirilen Ucuza Bağla, geleneksel e-ticaret pazaryeri modellerine alternatif oluşturmayı hedefleyen işleyişiyle dikkat çekiyor. Alıcı ve satıcıları dinamik bir fiyat teklif sistemi üzerinden buluşturan platform, “Alırken Kazan, Satarken Kazan” yaklaşımıyla hem tüketicilerin uygun fiyatlara ulaşmasını hem de işletmelerin ticari faaliyetlerini daha verimli yürütmesini amaçlıyor.

Yerli AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen platform, dijital alışveriş süreçlerini daha erişilebilir ve rekabetçi hale getirmeyi hedeflerken Türkiye genelinde daha fazla esnafın e-ticaret ekosistemine katılmasını desteklemeyi amaçlıyor.

TERSİNE AÇIK ARTIRMA MODELİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Ucuza Bağla’nın öne çıkan özelliklerinden biri olan tersine açık artırma modeli, fiyat tekliflerinin aşağı yönlü rekabet edebildiği bir sistem üzerine kuruluyor. Tüketiciler satın almak istedikleri ürünler için talep oluştururken platformdaki satıcılar, rekabetçi fiyat teklifleriyle alıcıların karşısına çıkabiliyor.

Yapay zekâ destekli altyapısıyla dijital ticaret süreçlerini geliştirmeyi amaçlayan Ucuza Bağla, kullanıcıların farklı fiyat seçeneklerini değerlendirmesine ve ihtiyaçlarına uygun alternatifleri karşılaştırmasına olanak sağlamayı hedefliyor.

Bu modelle platform, geleneksel pazaryerlerinden farklılaşarak alıcı ile satıcı arasındaki fiyat etkileşimini dijital ortama taşımayı amaçlıyor.

YUSUF MURAT KARTAL: “ESNAFIMIZA DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR E-TİCARET MODELİ SUNUYORUZ”

Ucuza Bağla’nın kurucusu Yusuf Murat Kartal, platformun temel hedefinin esnafın dijital ticarette karşılaştığı maliyet baskısını azaltmak ve tüketicilere daha rekabetçi fiyat seçenekleri sunmak olduğunu belirtiyor.

Kartal, platformun iş modeliyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanıyor:

“Geleneksel pazaryerlerinde karşılaşılan yüksek komisyon oranları, işletmelerin kârlılığını ve rekabet gücünü etkileyebiliyor. Ucuza Bağla olarak yüzde 3 komisyon modelimizle esnafımıza daha erişilebilir bir alternatif sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin köklü pazarlık kültürünü dijital dünyanın hızı ve şeffaflığıyla buluşturarak hem satıcıların hem de tüketicilerin fayda sağlayabileceği sürdürülebilir bir ticaret ekosistemi oluşturmak istiyoruz.”

UCUZA BAĞLA’DAN SOSYAL SORUMLULUK VE KAPSAYICI TİCARET VİZYONU

Ucuza Bağla’nın gelecek hedefleri arasında, dijital ticaretin sunduğu fırsatları daha geniş kesimlere ulaştırmak da bulunuyor. Platformun vizyonunda emeklilerin el emeği ürünlerini değerlendirebilmesi, engelli bireylerin ekonomik hayata katılımının desteklenmesi ve otizmli gençler için yeni üretim ve satış fırsatlarının geliştirilmesi yer alıyor.

Bu kapsamda planlanan özel iş alanları ve komisyonsuz satış imkânları, kapsayıcı bir dijital ticaret ekosistemi oluşturma hedefinin parçaları olarak öne çıkıyor.

Mobil uygulamaları ve internet sitesi üzerinden faaliyetlerini sürdüren Ucuza Bağla, platforma yeni satıcıların katılımını sağlamayı ve kullanıcı tabanını büyütmeyi hedefliyor.

UCUZA BAĞLA’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Ucuza Bağla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Cumhuriyet’in Türkiye’nin gelişimi, üretimi ve geleceğe yönelik hedefleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andıklarını belirten Ucuza Bağla, Türkiye’nin üretim gücüne, girişimcilik ruhuna ve dijital dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyor. Platform, Cumhuriyet’in sunduğu bağımsızlık ruhuyla daha erişilebilir ve kapsayıcı bir ticaret ekosistemi oluşturma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ucuza Bağla ailesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!