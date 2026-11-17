Asya-Pasifik bölgesinde Rus askeri uçaklarının hareketliliği gerilime neden oldu. Japonya ve Güney Kore, Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen iki uçağın hava sahalarını ihlal ettiğini açıkladı, Her iki ülke de gelişmeler üzerine savaş jetlerini havalandırdı.

MOSKOVA'YA UYARI

Japonya Savunma Bakanlığı, Fukuoka eyaleti açıklarındaki Okinoshima Adası yakınlarında yerel saatle 04.07 ile 04.12 arasında hava sahası ihlali yaşandığını bildirdi. Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen uçakların daha sonra Pasifik Okyanusu'na yöneldiği belirtildi. Tokyo yönetimi, olayın ardından Moskova'yı diplomatik kanallardan protesto etti.

"TEHDİTTİR VE KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara, ihlalin ülkenin egemenliğine ve güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, "Rus hava araçlarının ulusal hava sahamızı ihlal etmesi, yalnızca egemenliğimizin ciddi bir ihlali değil, aynı zamanda güvenliğimize yönelik bir tehdittir ve kesinlikle kabul edilemez" dedi.

GÜNEY KORE'DE DE SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise birden fazla Rus askeri uçağının ülkenin Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiğini açıkladı. Rus uçaklarının önceden tespit edildiği ve tedbir amacıyla savaş jetlerinin havalandırıldığı bildirildi. Yetkililer, Rus uçaklarının Güney Kore'nin egemen hava sahasını ihlal etmediğini ve kısa süre sonra bölgeden ayrıldığını belirtti.