Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında geliştirdiği "Analiz ve Raporlama" modülünü erişime açtı. Yeni sistemle birlikte öğrenci ve veliler ortak yazılı sınavların sonuçlarını kapsamlı şekilde değerlendirilebilecek.

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HABERİN ÖZETİ Sınavsız üniversite dönemi mi başlıyor? MEB'in yeni sistemi YKS'yi değiştirebilir Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında geliştirdiği ve öğrenci ile velilerin sınav sonuçlarını kapsamlı şekilde değerlendirmesini sağlayacak "Analiz ve Raporlama" modülünü erişime açtı. Yeni modül ile sınav sonuçları soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube bazında incelenebilecek. Öğretmenlerin EBA üzerinden öğrencilerin başarı durumlarını, puan dağılımlarını ve soruların güçlük düzeylerini görmesi sağlanacak. Modül sayesinde hangi öğrencinin hangi konuda zorlandığı ve hangi öğrenme çıktısında eksik kaldığı tespit edilerek buna göre adımlar atılabilecek. Bu sistemin ilerleyen dönemlerde üniversiteye geçiş sistemlerinde ve Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) düzenlenmesinde de değişikliklere yol açabileceği değerlendiriliyor.

ÖĞRENCİLERİN EKSİK OLDUĞU KONULAR BELİRLENECEK

OYSS kapsamında erişime açılan Analiz önünü ve Raporlama modülüyle sınav açabileceğini sonuçları soru, öğrenme çıktısı, değerlendiriyor. Öğrenci, sınıf ve şube bazında incelenebilecek. Öğretmenlerin e-Okul üzerinden puan girişlerini tamamlamasının ardından analiz ve geri bildirim raporları otomatik oluşturulacak. Öğretmenler EBA üzerinden öğrencilerin başarı durumlarını, puan OZAY dağılımlarını ve soruların güçlük düzeylerini görebilecek. Hangi öğrencinin hangi konuda zorlandığı, hangi öğrenme çıktısında eksik kaldığı tespit edilerek buna göre adım atılabilecek. Öğrenci ve veliler de soru bazlı puanları ve öğrenme çıktılarındaki performansı takip edebilecek.

YKS'DE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME GELEBİLİR

Yeni sistemin ilerleyen dönemde üniversiteye geçiş tartışmalarına da farklı bir boyut kazandırabileceği değerlendiriliyor. Eğitim uzmanlarına göre öğrencilerin yıllara yayılan akademik performanslarının daha sağlıklı ve ölçülebilir verilerle takip edilmesi, üniversiteye geçişte yalnızca merkezî sınav puanının esas alındığı modelin dışında alternatiflerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu kapsamda sınavsız geçiş veya okul başarısının daha etkin değerlendirildiği modeller yeniden gündeme gelebilir.

OBP İÇİN DE YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Öte yandan OYSS ile elde edilecek verilerin, okullar arasındaki not verme farklılıkları nedeniyle eleştirilen Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) daha objektif kriterlerle yeniden düzenlenmesine de katkı sunabileceği belirtiliyor.