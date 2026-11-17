Jeffrey Epstein'in ölümünün üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen, hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Epstein'in otopsi raporunu inceleyen adli tıp uzmanı Prof. Dr. Michael Freeman, hücresinde ölü bulunan Epstein'in intihar etmediğini, boğularak öldürüldüğünü ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ Epstein dosyasında bomba iddia! Cezaevindeki ölümüyle ilgili kan donduran detay: Önce boğmuşlar Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Michael Freeman, Jeffrey Epstein'in otopsi raporu ve fotoğraflarını inceleyerek, hücresinde ölü bulunan Epstein'in intihar etmeyip boğularak öldürüldüğünü iddia etti. Mark Epstein tarafından verilen otopsi raporu ve fotoğrafları yaklaşık bir yıl inceleyen Prof. Dr. Michael Freeman, Epstein'in ölümünün intihar değil cinayet olduğu sonucuna vardı. Freeman, Epstein'in boynunda asılma sonucuyla uyuşmayan derin ve düzensiz izler, sol omzunda ciddi kanama ve yüzünde darbe kaynaklı olabilecek yaralanmalar tespit etti. Epstein'in muhtemelen arkadan ip benzeri bir cisimle boğulduğunu ve ardından ranzaya asıldığını savunan Freeman, boyundaki tırnak izlerinin kendini kurtarma çabasından kaynaklanabileceğini öne sürdü. 2019'da otopsiyi yapan uzman yaralanmaların intiharla uyumlu olduğunu belirtmiş, FBI ve ABD Adalet Bakanlığı da Epstein'in hücresinde intihar ettiği sonucuna varmıştı. Cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

RAPOR VE FOTOĞRAFLARI BİR YIL İNCELEDİ

BBC'ye açıklamalarda bulunan adli tıp uzmanı Freeman, Epstein'in otopsi raporu ve fotoğraflarının Mark Epstein tarafından kendisine verildiğini ve bu belgeleri yaklaşık bir yıl boyunca incelediğini kaydetti.

Yaptığı incelemeler sonucunda Epstein'in ölümünün intihar değil, cinayet olduğu sonucuna vardığını belirten Freeman, Epstein'in boynundaki izin, asılma sonucu oluşan tipik izlerle uyuşmadığını savunan Freeman, boynunda derin ve düzensiz izler bulunduğuna dikkati çekti.

Freeman, Epstein'in sol omzunda ciddi bir kanama ve yüzünde darbe almış olabileceğine işaret eden yaralanmalar tespit ettiğini aktardı.

ARKADAN İP BENZERİ BİR CİSİM İLE BOĞULMUŞ OLABİLİR

Epstein'in muhtemelen arkadan "ip benzeri bir cisim" ile boğulduğunu, ardından aynı cismi kullanarak cesedinin ranzaya asıldığını ileri süren Freeman, Epstein'in boynundaki tırnak izlerinin de boğulma esnasında kendisini kurtarmaya çalışırken olabileceğini iddia etti.

Freeman, "Yaralanmalar ile cesedin bulunduğu durum birbiriyle örtüşmüyor. Geriye tek bir açıklama kalıyor o da ölümün cinayet sonucu gerçekleştiği." dedi.

Öte yandan, 2019'da otopsiyi yapan adli tıp uzmanı, Epstein'in yaralanmalarının intiharla uyumlu olduğu ve cinayete işaret eden savunma yaralarının bulunmadığı sonucuna varmıştı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI?

18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.