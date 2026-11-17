13. Yargı Paketi hazırlıklarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in 5 Kasım’da yaptığı açıklamada, düzenlemenin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesinin planlandığı belirtildi. Yaklaşık 24-25 maddeden oluşması beklenen pakette dijital dolandırıcılıkla mücadele, sosyal medya kullanımı ve uzun süren yargılamaların hızlandırılması gibi konuların yer alması bekleniyor. Cezaevlerinde bulunan hükümlüler ve yakınları ise özellikle af ve infaz düzenlemesine ilişkin açıklamaları takip ediyor. İşte 13. Yargı Paketi’nin Meclis takvimi ve gündemdeki düzenlemelere ilişkin son bilgiler…



Özetle

HABERİN ÖZETİ 13. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, hangi düzenlemeler yer alacak? Genel af ve infaz indirimi olacak mı? 13. Yargı Paketi, dijital dolandırıcılıkla mücadele, sosyal medya kullanımı ve yargılamaların hızlandırılması gibi konuları içerecek şekilde hazırlanmakta olup, 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine getirilmesi planlanmaktadır. 13. Yargı Paketi'nin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması beklenmektedir. Paket kapsamında dijital dolandırıcılıkla mücadele, sosyal medya düzenlemesi, kişisel verilerin korunması, kira ve tahliye davaları, boşanma davaları ve mal paylaşımı davalarının hızlandırılması gibi konular yer alması öngörülmektedir. Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlemenin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulacağını belirtmiştir. 17 Kasım 2026 itibarıyla TBMM'ye sunulmuş resmi bir 13. Yargı Paketi kanun teklifi bulunmamaktadır. Pakette genel af veya yeni bir infaz indirimi düzenlemesi olup olmayacağına dair henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİSE GELDİ Mİ?

13. Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulacağı tarihle ilgili beklenen açıklama Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten geldi. Daha önce ekim ayında Meclis gündemine taşınması hedeflenen düzenleme, bu takvimde sunulmadı.

Bakan Gürlek, 5 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada paketin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis’e getirilmesinin planlandığını bildirdi.

17 Kasım 2026 itibarıyla TBMM’ye sunulmuş resmi bir 13. Yargı Paketi kanun teklifi bulunmuyor. Bu nedenle teklifin komisyon ve Genel Kurul aşamalarına ilişkin kesin tarihler de henüz belli değil.



13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER, HANGİ DÜZENLEMER YER ALACAK?

13. Yargı Paketi’nin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması bekleniyor. Henüz resmi kanun teklifi yayımlanmadığı için düzenlemenin kesinleşmiş madde listesi bulunmuyor. Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışıldığı açıklanan başlıklar arasında şu konular öne çıkıyor:

Yargılamaların hızlandırılması: Uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Sosyal medya düzenlemesi: Sosyal medya hesaplarına ve kullanıcıların kimlik doğrulama süreçlerine yönelik yeni kurallar gündemde.

Dolandırıcılıkla mücadele: Özellikle internet ve dijital platformlar üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarına karşı yeni hükümler değerlendiriliyor.

Kişisel verilerin korunması: Kişisel bilgilerin hukuka aykırı kullanılması ve veri güvenliğiyle ilgili düzenlemeler üzerinde duruluyor.

Kira ve tahliye davaları: Kira uyuşmazlıklarının daha kısa sürede çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Boşanma davaları: Aile hukukundaki yargılama süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor.

Mal paylaşımı davaları: Boşanma sonrasında ortaya çıkan mal paylaşımı uyuşmazlıklarının daha hızlı sonuçlandırılması gündemde.

Bu başlıkların tamamının kanun teklifinde yer alıp almayacağı henüz kesinleşmedi. Nihai kapsam, teklifin TBMM’ye sunulmasıyla belli olacak.



13. YARGI PAKETİNDE GENEL AF VAR MI?

13. Yargı Paketi’ni bekleyen hükümlüler ve ailelerinin en çok araştırdığı konuların başında genel af geliyor. Yeni düzenlemeyle cezaevlerinden tahliyelerin başlayacağına ilişkin iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Ancak 17 Kasım 2026 itibarıyla 13. Yargı Paketi kapsamında genel af çıkarılacağına yönelik kesinleşmiş bir karar veya TBMM’ye sunulmuş resmi bir teklif bulunmuyor.

Bu nedenle paketin genel af getireceği ya da hükümlülerin toplu şekilde tahliye edileceği yönündeki iddialar henüz doğrulanmış değil. Af konusunda resmi bir açıklama yapılmadan tahliye beklentilerine ilişkin kesin değerlendirmede bulunmak mümkün değil.

İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Cezaevindeki hükümlülerin merak ettiği bir diğer konu ise infaz sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı. Özellikle cezaevinde kalınacak sürenin azaltılması, koşullu salıverilme oranları ve denetimli serbestlik hükümleri araştırılıyor.

Mevcut açıklamalarda bütün hükümlüleri kapsayan yeni bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi kesinleşmiş değil.

Olası bir infaz değişikliğinde suç türü, suç tarihi, verilen ceza miktarı ve hükümlünün mevcut infaz durumu gibi kriterler belirleyici olacak. İnfaz sistemine ilişkin daha kapsamlı bir çalışmanın 13. Yargı Paketi’nden ayrı hazırlanabileceğine yönelik değerlendirmeler de bulunuyor.

SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ 13. YARGI PAKETİ'NDE OLACAK MI?

13. Yargı Paketi hazırlıklarıyla birlikte merak edilen başlıklardan biri de süresiz nafaka konusu. Boşanma davalarının hızlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında nafaka sisteminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı da gündeme geliyor.

Ancak süresiz nafakanın kaldırılacağına veya nafaka süresinin yeniden düzenleneceğine ilişkin kesinleşmiş bir kanun maddesi henüz açıklanmadı. Bu konuda yapılacak olası değişikliklerin kapsamı, resmi teklifin yayımlanmasının ardından netleşecek.

13. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN NE ZAMAN GEÇECEK?

13. Yargı Paketi’nin yasalaşması için öncelikle kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması gerekiyor. Teklifin ardından ilgili komisyonda görüşmeler yapılacak. Komisyondan geçen düzenleme, Genel Kurul gündemine alınarak milletvekillerinin oylamasına sunulacak.

Genel Kurul’da kabul edilen kanun, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

17 Kasım itibarıyla henüz Meclis’e sunulmayan paketin komisyondan ve Genel Kurul’dan ne zaman geçeceğine ilişkin açıklanmış bir tarih bulunmuyor.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 5 Kasım 2026 tarihinde Ankara Hakimevi’nde düzenlenen programda 13. Yargı Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, özellikle sosyal medya düzenlemesi üzerinde durduklarını belirterek paketin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis’e sunulmasının planlandığını açıkladı.

Bakanlığın gündemindeki diğer başlıklar arasında dijital dolandırıcılıkla mücadele, kişisel verilerin korunması, boşanma ve iş davalarının hızlandırılması ile yargılamaların makul sürede tamamlanması bulunuyor. Hâkim ve savcıların performans ve mesleki başarı kriterlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da açıklamalarda yer aldı.