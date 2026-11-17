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İstanbul
Piyasalardaki sert dalgalanmalar ve değerli metallerdeki son duruma ilişkin kişisel Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, altının ve gümüşün birer spekülasyon ve manipülasyon aracına dönüştüğünü savundu.
Ons altında 3.880 dolar desteğinin kırılmasıyla 3.700 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, gram altın ve gümüş rasyosundaki son durumu da masaya yatırdı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle şekillendi:
Değerli metaller piyasasındaki hareketliliği değerlendiren İslam Memiş, küresel oyuncuların piyasayı baskıladığını belirterek şunları kaydetti:
" ...Artık dünyada altın ve gümüş bir yatırım aracı olmaktan çıkmıştır bir spekülasyon aracı olmuştur bir manipülasyon aracı olmuştur soygun aracı olmuştur..."
" ...bugüne kadar gerçek bir savaşı gerçek bir enflasyonu gerçek bir belirsizliği satın almayan bir MTA piyasası var baskılandıkça baskılanıyor baskılandıkça baskılanıyor yıllık getirisini daha Ocak ayında verdi..."
Teknik seviyelere ve ons altındaki geri çekilmelere dikkat çeken Memiş, 08:08 - 09:07 aralığındaki analizinde şu ifadeleri kullandı:
" ...3880 dolar seviyesi o kadar önemli ki kıymetli arkadaşlar aşağıda 3.700 dolar seviyesine kadar bir alanın açıldığını bizi işaret ediyor şimdi ilk aşağı sarkmayı gördük yıl sonuna kadar tekrar 3.800 dolar aşağı yönlü kırılır mı bu sorunun cevabı evet tepki alımları illaki gelir mesela yarın tekrar ons altında 3.900 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılacağını görebiliriz burada problem yok ama 3880 dolar kritik destek seviyesi bugün aşağı yönlü kırıldı bu da bize 3700 dolar seviyesinin artık önünün açıldığını işaret ediyor..."
" ...Benim kişisel öngörümü biliyorsunuz tip seviyesi olarak bu yıl 3880 dolar seviyesinin test edileceğini bekliyordum ama benim de beklentimin aşağısına sarkan bir ons altın var karşımızda dolayısıyla artık 3880 dolar seviyesinin aşağı yönlü kapattığı her fiyatlama 3700 dolar seviyesinin önünü açar."
AÇIKLAMALAR RİSK İŞTAHINI ARTIRDI
Gram altın TL fiyatında malum Demokratların kazanmasıyla birlikte 6.500 7.000 lira aralığına yerleştik diye bir uyarım vardı ama tekrar doların güçlenmesi Amerika'nın tekrar İran'a karşı saldıracağım yok edeceğim çağrılarının bulunması risk iştahını artırdı ve dolayısıyla da tekrar 6.000-6.500 lira aralığına gerileyen bir gram altın TL fiyatı gördük..."
Piyasadaki anlık fiyatlamaları ve gümüşün konumunu değerlendiren Memiş, analizine şu şekilde devam etti:
" ...Şu an kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 6.355 lira seviyesinde gram altın TL fiyatında 6.000-6.500 lira aralarını yine kısa vadede takip ediyor olacağız bugün yine ilginç bir gelişme daha oldu o da altın gümüş rasyosu 80 dolar seviyesinin üzerine yükseldi altın gümüş rasyosu şu anda 82 dolar seviyesine yani yüzde 3,5 yükseldi altın gümüş rasyosunun 82 devamında 82,5 dolara kadar yükselmesi yani yüzde 3,5 civarında değer artması gümüşü altına kıyasla daha negatif bir şekilde etkiledi..."
" ...Altın tarafında şu anda kayıpların alındığını ama gümüş tarafında yüzde 3,5 civarında değer kayıplarının olduğunu gördük bugün şu anda 47,5 dolar seviyesinde gümüşün ons fiyatı orada da 45-50 dolar aralığında geniş bant aralığında dalgalanan bir gümüş ons fiyatı göreceğiz yine altın gümüş rasyosunda 82 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldığı için 80-85 bandında hareket edebilir altın gümüş rasyosu özellikle uzun vadeli yatırımcının gümüş tercihi ile alakalı bugünlerde yaşanan bu rasyodaki yükselişler gümüşü altına kıyasla çok ucuz bir hale getirdiği için gümüşün altına kıyasla çok ucuz bir fiyatlamadan gittiğini gözlemliyoruz..."
" ...Uzun vadede yine gümüş tarafındaki pozitif yönlü beklentimiz devam ediyor ama kısa vadeli bu dalgalanmalar bence özellikle elinde nakit bulunduranlar için veya uzun vadeli bir strateji belirleyenler için de aslında altına kıyasla daha iyi bir fiyatlama içinden geçtiğini gözlemliyoruz tabii gümüşün ons fiyatı 47 dolar 47,5 dolar seviyesinde olunca gram tarafı da olumsuz yönde etkilendi şu anda 77 lira seviyesinde gümüşün gram fiyatı yine altına kıyasla gram altına kıyasla gram gümüşün daha ucuz olduğunu gözlemliyoruz..."
VARLIKLARINIZA SAHİP ÇIKIN
" ...Herkesin yapacağı tek bir şey var elindeki varlıkları korumak bugün düşer yarın yükselir ama sonuç itibariyle istikrarlı bir piyasaya sunmayan istikrarlı piyasayı kitleyen bir sistem var karşınızda..."