GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ RASYOSUNDA SON DURUM

Piyasadaki anlık fiyatlamaları ve gümüşün konumunu değerlendiren Memiş, analizine şu şekilde devam etti:

" ...Şu an kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 6.355 lira seviyesinde gram altın TL fiyatında 6.000-6.500 lira aralarını yine kısa vadede takip ediyor olacağız bugün yine ilginç bir gelişme daha oldu o da altın gümüş rasyosu 80 dolar seviyesinin üzerine yükseldi altın gümüş rasyosu şu anda 82 dolar seviyesine yani yüzde 3,5 yükseldi altın gümüş rasyosunun 82 devamında 82,5 dolara kadar yükselmesi yani yüzde 3,5 civarında değer artması gümüşü altına kıyasla daha negatif bir şekilde etkiledi..."