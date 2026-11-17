Galatasaray, ara transfer dönemi için şimdiden dünya futbolunda ses getirecek devasa bir operasyonun düğmesine basmaya hazırlanıyor. Son yıllarda kadrosuna kattığı dünya çapındaki yıldızlarla adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir scout ekibinin ve teknik heyetin listesinde yer alan Portekizli süper star Bruno Fernandes için tüm şartları zorlama kararı aldı. İngiltere Premier Lig'de yaşanan gelişmeler, bu transfer ihtimalini her geçen dakika daha da güçlendiriyor.

MANCHESTER UNİTED'DA DEĞİŞİM RÜZGARI VE NİCO PAZ PLANI

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da kâbus gibi başlayan sezonun ardından Michael Carrick ile yollar ayrılırken, takımın başına 19 Kasım itibarıyla Mauricio Pochettino'nun geleceği kesinleşti. Arjantinli teknik adamın yönetimden talep ettiği ilk ismin ise İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen 22 yaşındaki genç yetenek Nico Paz olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınında ve ada circorlarında yer alan son dakika haberlerine göre; Manchester United'ın Nico Paz transferini bitirmesi durumunda, kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan ve henüz sözleşme uzatmaya yanaşmayan takım kaptanı Bruno Fernandes ile ara transfer döneminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY PUSUDA: RAFAEL LEAO DEVREDE!

İngiltere'deki bu hareketli süreci ve perde arkasındaki gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetiminin, şartların olgunlaşmasıyla birlikte transfer için pusuya yattığı belirtildi.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen bir diğer dünya yıldızı Rafael Leao'nun da milli takımdan arkadaşı ve vatandaşı Bruno Fernandes'i İstanbul'a gelmeye ikna etmek amacıyla bizzat devreye girmeye hazır olduğu ifade edildi. Galatasaray yönetiminin, kış transfer döneminde Türk futbol tarihinin en büyük hamlelerinden birine imza atmak adına tüm imkanları seferber etmeye kararlı olduğu gelen haberler arasında.