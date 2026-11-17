ABD'den gündeme bomba gibi düşen bir İran iddiası geldi. Amerikan istihbaratının, Tahran yönetiminin Washington D.C'de Trump yönetiminin üst düzey isimlerini hedef alabilecek muhtemel bir saldırı için planlar hazırladığı öne sürüldü. ABD merkezli CNN International’ın birden fazla ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, planlar kapsamında radyoaktif madde yayan bombalar (kirli bomba) veya kimyasal silahların kullanılmasının değerlendirildiği belirtildi.

Haberde, ABD istihbaratının yakın zamanda gerçekleşmesi muhtemel bir saldırıya işaret etmediği vurgulanıyor. İran'ın, muhtemel bir saldırı kararı alması durumunda farklı seçeneklere sahip olmak için planlar hazırladığı belirtilirken, hedef ve konumlara ilişkin ayrıntılı çalışmaların ABD'yi muhtemel senaryolara karşı önlem almaya yönelttiği aktarıldı. CNN’e konuşan yetkililerden biri, "Bu planları hayata geçirebilecek personelin gerçekten sahada bulunup bulunmadığı tartışmalı bir konu" ifadelerini kullandı.

Bir başka yetkiliye göre de ABD istihbaratı, İran'ın ABD topraklarında bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler sakladığı yönündeki açıklamalarını tespit etti.

NÜKLEER BOMBA İDDİASI

CNN, ABD'li yetkililerin söz konusu istihbaratın güvenilirliği konusunda görüş ayrılığı yaşadığını, ancak İran'ın ABD topraklarında nükleer veya kimyasal maddeler saklamış olmasının oldukça kolay ve kuvvetle muhtemel olduğu konusunda genel olarak hemfikir olduklarını aktardı. Bu maddelerin geleneksel bir patlayıcıyla birleştirilerek radyoaktif madde yayan bir bombaya dönüştürülebileceği belirtildi.

"BELİRLİ BÖLGELER YAŞANMA HALE GELEBİLİR"

Yetkililerden biri konuya ilişkin olarak, "Bu tür silahlar hassas hedefleri vurmak için değil, korku ve paniğe yol açmak için kullanılır. Tıpkı bir intihar bombacısının kendini havaya uçurması gibi. İnsanların ciddi şekilde hastalanmasına ve belirli bölgelerin yaşanamaz hale gelmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.