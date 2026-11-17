Avustralya merkezli havayolu şirketi Jetstar, uçuş sırasında omuzlarını örtmesi istenen 32 haftalık hamile Paola Botero'dan özür dileyerek bilet ücretini iade etti. Daily Mail'in haberine göre Cairns sakini Paola Botero, 26 Ekim'de Sidney'den dönüş uçuşunda Jetstar kabin ekibinin kıyafetine müdahale etmesi üzerine havayolu şirketine şikayette bulundu.

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32 haftalık hamile olan Botero, omuzlarını örtmesinin istenmesiyle "utanç ve yargılanmışlık hissettiğini" belirtti ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bir kabin görevlisi, kıyafetim nedeniyle kabin amirinin omuzlarıma ceket örtmemi istediğini söyledi. Ne giydiğimden dolayı değil, birisinin bana vücudumu saklamam gerektiğini hissettirmesi yüzünden utandığımı ve son derece rahatsız olduğumu hatırlıyorum. 32 haftalıkken karnım bir can taşıyor, vücudum genişliyor, değişiyor. Yine de hamileliğimle ilgili bir detayın uygunsuz olduğunu hissettirdiler."

JETSTAR ÖNCE SAVUNDU, SONRA GERİ ADIM ATTI

Olayın ardından havayolu şirketine şikayette bulunan Botero, aldığı ilk cevaptan tatmin olmadı. Jetstar başlangıçta personelinin arkasında durarak ekibin "gerekli görevleri yerine getirdiğini" savundu. Şirketin ilk cevabında, çalışanların tüm müşteriler için güvenlik ve uyumluluk prosedürlerini tutarlı bir şekilde uygulamakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Botero'nun açık omuzlarının neden bir güvenlik veya operasyonel sorun olarak değerlendirildiğini ve hangi kuralı ihlal ettiğini sorması üzerine Jetstar geri adım attı. Şirket, yayınlanan kılık kıyafet kurallarında kadın yolcuların omuzlarını örtmelerini gerektiren genel bir zorunluluk bulunmadığını doğruladı.

BİLET ÜCRETİ İADE EDİLDİ

Jetstar sözcüsü, Daily Mail'e yaptığı resmi açıklamada Botero'dan özür dilediklerini ve süreci ciddiye aldıklarını vurguladı:

"Botero'nun bizimle olan yolculuğunun olumlu geçmemesinden üzüntü duyuyoruz ve kendisinden özür dilemek için iletişime geçtik. Yaşananların ne kadar üzücü olduğunu anlıyoruz ve bilet ücretini iade ettik. Olanları ciddiye alıyoruz, koşulları inceliyoruz ve ekibimize kılık kıyafet politikamızı hatırlatacağız."

Jetstar'ın internet sitesindeki bilgilere göre, yolcuların uçuşlarda asgari giyim kurallarına uyması gerekiyor. Sitede, "Lütfen makul olarak saldırgan sayılabilecek kelimeler, resimler, semboller veya sloganlar içeren kıyafetler giymekten kaçının" uyarısı yer alıyor. Kural ihlallerinde ekibin yolcudan rahatsız edici unsurları örtmesini isteyeceği belirtiliyor.