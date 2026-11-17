FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu’nda 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00’de İtalya deplasmanına çıkacak. Milliler, 29 Kasım Pazar günü 19.00’da ise İzlanda’yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde ağırlayacak. Ay-yıldızlıların 20 kişilik aday kadrosu da belli oldu.

ADAY KADRODA ŞU İSİMLER YER ALDI:



"Yiğit Onan, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, James Metecan Birsen, Egehan Arna, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Rüzgar Öpçün, Şehmus Hazer, Yavuz Gültekin, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Doğuş Özdemiroğlu, Ömer Kutluay, Ömer Faruk Yurtseven."