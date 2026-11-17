İkinci el otomobil piyasasında araçların kilometrelerinin düşürülerek satışa çıkarılması alıcılara büyük fiyat farkları çıkarıyor. Araçların gerçek kullanım miktarının gizlenmesi araç alacak vatandaşları mağdur ederken, oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal'dan altın değerinde uyarılar geldi. Uysal, kilometre düşürme işlemlerinin tespit edilmesinde kullanılan yöntemleri anlatarak vatandaşları uyardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte kilometre oyununu ortaya çıkaran yöntem: 100 bin liranızdan olmayın İkinci el otomobil piyasasında araçların kilometrelerinin düşürülerek satılması alıcıları mağdur ederken, oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal bu durumun tespit yöntemleri ve olası sonuçları hakkında uyarılarda bulundu. Kilometre düşürme işlemleri, araçların elektronik beyninden şase numarasıyla ruhsata bağlanılarak tespit ediliyor. Muayene kayıtları her zaman kesin sonuç vermeyebilir, zira düşürülen kilometre sisteme işlenebiliyor. Kilometresi düşürülen bir araç satıldığında, durumdan haberi olmayan önceki araç sahibi veya satıcıya dava açılabiliyor. Araçlarda ağır kusur olarak kabul edilen 5 önemli nokta; kilometre, airbag, kaporta, motor ve şanzımandır. Araçta boya olmaması, aracın hasarsız olduğu anlamına gelmez; sel hasarı veya açılmış hava yastığı gibi durumlar söz konusu olabilir.

KİLOMETRE OYUNU ELEKTRONİK BEYİNDEN ORTAYA ÇIKIYOR

Konya'da oto ekspertizlik yapan Şenol Uysal, kilometre kontrolünün yalnızca muayene kayıtları üzerinden yapılmasının yeterli olmayabileceğine dikkat çekti. Araçların kilometre bilgilerinin elektronik beyin üzerinden de incelendiğini belirten oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, muayene istasyonlarından elde edilen verilerin her zaman kesin sonuç vermeyebileceğini ifade etti. Uysal, "Kilometreyi beyninden sorgulama yapıyoruz. Muayene istasyonundan sorduğumuz veriler net olmayabiliyor. Düşürülmüş kilometre oraya gittiği zaman üzerinde görünen kilometre yazıyor. Bunu beyinden şase numarasıyla birlikte ruhsattan beyine bağlanıyoruz. Kilometre düşürüldüğü zaman değer kaybı tabii ki olur. Bir de nitelikli dolandırıcılığa giriyor bu suç" dedi.

KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLEN ARAÇ İÇİN DAVA AÇILABİLİR

Uysal, "Kilometre düşürüldüğü zaman 50 bindeki aracı 15 bine düşürdüğün zaman 100 bin lira gibi fiyat belki daha fazla oynuyor. Burada yasal olmayan bir hak var. Yani bu dinen de uygun değil, kanunen de yasak, sonuçta bunun önüne geçilmesi lazım. Araç alacak kişi arabayı almıyor. Araba üzerindeki olan ruhsatta üzerinde olan şahıs da kilometre oyununu bilmiyorsa bir önceki arabayı aldığı şahsa dava açabiliyor. Artık nereye kadar giderse, kimde düştüğü belli olana kadar gider bu. Yani o yönde dava açılabiliyor" şeklinde konuştu.

"ARAÇTA BOYA OLMAMASI HASARSIZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Kilometre ile beraber bazı önemli noktalarda değinen Şenol Uysal, "Biz elimizden geldiği kadar burada bazı araçlarda beyinden kilometre okumuyor ve okumadığını da belirtiyoruz ama yüzde 90, kilometre düşürmeyi net tespit edebiliyoruz. Kilometre, airbag, kaporta, motor, şanzıman, bu 5 nokta ağır kusur olarak giriyor. Şaselerde işlem olduğu zaman ağır kusura giriyor. Arabada boya yok mesela, boya olmuyor ama sel hasarlı oluyor. Dışında boya olmuyor diye hasar kaydı olmayacak anlamı yok. Daha sonra hava yastığı açmış olabiliyor. Arabada boya yok yine hava yastığı açıyor. Hava yastığı alttan alınan bir darbe dolayısıyla da açabiliyor. Araba hava yastığı açtığı zaman bu ağır kusura giriyor. Yani bu 5 önemli noktaya motor, kaporta, şanzıman, airbag ve kilometre kontrolü mutlaka baktırsınlar" diye konuştu.