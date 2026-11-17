Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların evlerindeki cihazların enerji tüketimini ayrıntılı biçimde inceleyebileceği "Verimli Ev" uygulaması, mobil uygulama mağazalarında yerini aldı.

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HABERİN ÖZETİ Enerji Bakanlığı’ndan faturaları düşürecek hamle: "Verimli ev" uygulaması kullanıma açıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kullanıcıların evlerindeki cihazların enerji tüketimini ve maliyetini ayrıntılı biçimde inceleyebileceği 'Verimli Ev' mobil uygulamasını kullanıma sundu. Kullanıcılar uygulamaya e-posta adresiyle hesap oluşturarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapabilecek. Sisteme elektrik ve doğal gaz faturası tüketim bilgileri ile buzdolabı, çamaşır makinesi, kombi gibi cihazların enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süreleri tanımlanabilecek. Uygulama, verileri işleyerek her cihazın tüketim payını, maliyet analizini ve yol açtığı karbon emisyonunu hesaplayıp kullanıcıya özel verimlilik önerileri sunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uygulamanın 'Milli Enerji 2040' vizyonundaki enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda verimlilik kültürünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

UYGULAMAYA NASIL GİRİŞ YAPILIYOR?

"Verimli Ev" uygulaması, kullanıcılarına iki farklı giriş seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, e-posta adresiyle hesap oluşturarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak uygulamaya erişim sağlayabilecek.

Sisteme giriş yapan kullanıcılardan, oluşturdukları profil üzerinden elektrik ve doğal gaz faturalarına ait güncel tüketim bilgilerini uygulamaya eklemeleri istenecek. Bu adımın ardından kullanıcılar, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi temel ev aletlerinin enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi gibi ayrıntılarını da sisteme tanımlayabilecek.

CİHAZ BAZINDA MALİYET ANALİZİ ORTAYA ÇIKACAK

"Verimli Ev" uygulaması, kullanıcılardan alınan verileri işleyerek evdeki her cihazın toplam enerji tüketimindeki payını hesaplayacak. Bu sayede hem cihaz bazında maliyet analizi ortaya çıkacak hem de tüketimin yol açtığı karbon emisyonu kullanıcıyla paylaşılacak.

Analizlerin ardından her cihaz için kullanıcıya özel verimlilik önerileri sunulacak. Böylece "Verimli Ev" uygulamasıyla kullanıcılar, hangi cihazın ne kadar enerji harcadığını görerek tasarrufa yönelik adımlar atma fırsatı bulabilecek.

“VERİMLİLİK KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Enerji 2040 vizyonumuzun temel ayaklarından birini enerji verimliliği oluşturuyor. Çünkü enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak yalnızca daha fazla üretmekle değil, enerjiyi daha verimli kullanmakla da mümkün. Bu doğrultuda enerji verimliliği alanında bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmaları daha ileriye taşıyarak üretimden sanayiye, ulaşımdan binalara ve günlük yaşamımıza kadar her alanda verimlilik kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Bayraktar, enerji verimliliğinin önce evlerde başladığını belirterek, "Aydınlatmadan ısınmaya, elektrikli cihazların kullanımından günlük alışkanlıklarımıza kadar atacağımız her adım hem aile bütçemize hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak. Bakanlık olarak geliştirdiğimiz 'Verimli Ev' mobil uygulaması da bu anlayışı günlük hayatımıza taşıyor. Uygulama sayesinde hangi cihazın elektrik ve doğal gaz tüketimimizde ne kadar payı olduğunu görebiliyor, tüketim alışkanlıklarımıza özel önerilerle evimizde enerjiyi daha verimli kullanmanın yollarını keşfedebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.