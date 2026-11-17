El freni çekilmeyi unutulan araç kayarak eve çarptı

Küçükçekmece’de el freninin çekilmesi unutulan bir otomobil yokuş aşağı kayarak önce bariyerlere, ardından da bir eve çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, evde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Olay, Yarımburgaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobil, iddiaya göre el freni çekilmeden ve vitesi boşta bırakılarak terk edildi. Bir süre sonra yokuş aşağı kaymaya başlayan araç, hızlanarak önce çıkmaz sokağı ayıran bariyerlere çarptı, ardından bir binanın bahçesine savrularak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle evde ve araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.