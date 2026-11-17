Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasıyla gündeme gelen Filo Denizcilik şirketi, bu kez yeni bir olayla gündeme geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Girne'deki facianın ardından yeni şok: Aynı şirketin gemisi yine gündemde 30 Ağustos'taki facianın ardından yeniden seferlerine başlayan Filo Denizcilik şirketine ait Şampiyon Melekler gemisi, Karpaz açıklarında motor arızası yaşayarak limana çekildi. Filo Jet gemi faciasıyla gündeme gelen Filo Denizcilik şirketine ait Şampiyon Melekler gemisi Gazimağusa'dan Mersin'e seyir hâlindeyken Karpaz açıklarında motor arızası yaşadı. Arıza yerel saatle 05.00 sıralarında meydana geldi. Motor arızası nedeniyle seferine devam edemeyen gemi, Söndüren-10 isimli römorkör tarafından Gazimağusa Limanı'na çekildi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Murat Şalel, gemide yangın veya başka bir olumsuzluk yaşanmadığını ve yolcuların güvende olduğunu açıkladı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmedi.

BU SEFER DENİZİN ORTASINDA KALDI

Facianın ardından seferleri durdurulan, ancak teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından yeniden sefer yapmasına izin verilen şirkete ait Şampiyon Melekler isimli yük ve yolcu gemisi, Gazimağusa'dan Mersin'e seyir hâlindeyken Karpaz açıklarında motor arızası yaşadı.

RÖMORKÖR GEMİYİ LİMANA ÇEKTİ

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Murat Şalel'in verdiği bilgiye göre, arıza yerel saatle 05.00 sıralarında meydana geldi. Motor arızası nedeniyle seferine devam edemeyen gemi, Söndüren-10 isimli römorkör tarafından Gazimağusa Limanı'na çekildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

Şalel, gemide yangın veya başka bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek yolcuların güvende olduğunu, olayda herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmediğini açıkladı.