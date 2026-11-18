Ayının yalak keyfi kamerada: Su dolu yalakta eğlenceli anlar görenleri gülümsetti

Amatör doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Serdar Özergene, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaban hayatının çeşitliliğini gözlemlemek ve kayıt altına almak amacıyla ilçenin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Kurulan fotokapanlardan birine bölgedeki yalağı bulan bir ayı yansıdı. Ormanlık alandaki suyla dolu yalağın içerisine giren ayının, suyun içinde uzanarak keyif yaptığı anlar saniye saniye kaydedilirken, görüntüler izleyenleri gülümsetti.

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