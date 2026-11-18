Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Akdeniz'de bir deprem kaydedildiği bilgisini verdi.

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HABERİN ÖZETİ Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de gece saatlerinde meydana gelen bir deprem kaydetti. AFAD, saat 02.33'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 11.67 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak işaret ettiği depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi sarsıntının derinliğini 17.6 kilometre olarak kaydetti.

3.5 büyüklüğündeki sarsıntının gerçekleştiği saat 02.33 olarak belirtildi. Depremin derinliği ise 11.67 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/2122838673506898120

KANDİLLİ RASATHANESİ GİRİT ADASI'NI İŞARET ETTİ

Kandilli Rasathanesi aynı depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyururken merkez üssü olarak Girit Adası açıklarını işaret etti. Rasathane, sarsıntının derinliğini 17.6 kilometre olarak kaydetti.