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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Akdeniz'de bir deprem kaydedildiği bilgisini verdi.
3.5 büyüklüğündeki sarsıntının gerçekleştiği saat 02.33 olarak belirtildi. Depremin derinliği ise 11.67 kilometre olarak ölçüldü.
https://x.com/DepremDairesi/status/2122838673506898120
Kandilli Rasathanesi aynı depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyururken merkez üssü olarak Girit Adası açıklarını işaret etti. Rasathane, sarsıntının derinliğini 17.6 kilometre olarak kaydetti.