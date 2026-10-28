Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor ile 3. Lig ekiplerinden Mardin Mazıdağı Fosfatspor karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Kocaelispor adını üst tura yazdırdı.

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HABERİN ÖZETİ Selçuk İnan: Bundan sonrası daha heyecanlı olacak Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Mardin Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükselen Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Selçuk İnan, kupa maçında daha çok oynamayan, sakatlıktan dönen ve genç oyunculara fırsat verdiğini ve hepsinin şansını iyi değerlendirdiğini söyledi. İnan, Türkiye Kupası'nın değişen formatının daha doğru olduğunu ve bu turdan sonra maçların daha heyecanlı olacağını belirtti. Sakatlanarak oyundan çıkan altyapı oyuncusu Fatihhan'ın MR çekilmeden netleşmeyecek sağlık durumuna değinen İnan, oyuncunun formayı hak ettiğini ve iyi bir performans sergilediğini ifade etti. Berkan Kutlu'nun performansından mutlu olduğunu aktaran İnan, bu şekilde devam ettiği sürece futbolcunun A Milli Takım kadrosuna çağrılacağını düşündüğünü dile getirdi.

"FIRSAT VERDİĞİM OYUNCULAR ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Alanyaspor maçından sonra kupa maçımızda daha çok oynamayan oyunculara, sakatlıktan dönen ve genç oyunculara fırsat vermek istedim. Benim açımdan hepsi de şansını iyi değerlendirdi. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü bazen bir oyuncu bir oynuyor, bir oynamıyor. Bu dengeyi sağlamak ve oyuncuları yukarıda tutmak adına önemliydi. Bununla beraber maçı kazanmak da çok önemliydi. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"

Ligde cumartesi günü oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesinde kupa mesaisinde oyuncularla ilgili nasıl bir fikir edindiğiyle ilgili gelen soruya İnan, "İkinci yarıdaki oyunla ilgili şunu söyleyebilirim; beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular sahadaydı, bu yüzden işleri biraz daha basitti. Sadece Rizespor maçı için değil de ligin geneline yayacak olursak önemli hedeflerimizden biri de kaptırdıktan sonra topu kazanma süresi. Bugünkü maç özelinde, özellikle ikinci yarı istediğimiz bir şey değildi ama, oynama alışkanlığı olan oyuncuların beraber sahada olması bunu bir ileriye taşıdı diyebiliriz" yanıtını verdi.

"BUNDAN SONRA DAHA HEYECANLI OLACAK"

Kupanın değişen formatıyla ilgili olarak ise Selçuk İnan, "Bu formatın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle Avrupa maçları oynayan takımlar, bir de milli takıma çok fazla oyuncu gönderen takımları düşündüğünüz zaman, Türkiye Kupası'nda çok fazlasıyla maça çıkmak ve ilgi beklemek çok karşılık bulmuyordu. Ama bence özellikle bu turdan sonra daha heyecanlı maçlar olacak" şeklinde konuştu.

ALT YAPIDAN ÇIKAN FATİHHAN'A ÖVGÜ: FORMAYI HAK ETTİ

Sakatlanarak oyundan çıkan Fatihhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Selçuk İnan, "Fatihhan'la ilgili MR çekilmeden net bir şey söylemek çok doğru değil. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Fatihhan ile ilgili teknik olarak da bir şey söylemek istiyorum; alt yapıdan çıktı, çok özverili, çok istekli. Bugün de o formayı giymeyi hak etti. Çok da iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. İnşallah yolu açık ve uzun olur" dedi.

"BERKAN KUTLU MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILIR"

Berkan Kutlu'nun kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğinin, gol ve asist sayılarının belirtilmesinin ve milli takımda olma isteğinin sorulması üzerine ise Selçuk İnan, "Bütün oyuncularımla her gün sık sık görüşüyorum. Onun performansı adına mutluyum. Ama şu anda skora katkı sağladığı için göz önünde ama esasında bunların dışında da çok özverili oynuyor. Ama onunla beraber takım arkadaşlarının, özellikle yanında oynayan arkadaşlarının da büyük emeği var. Ben bildiğiniz gibi biraz komple bakıyorum. Oyuncularımın bireysel performansları beni çok mutlu ediyor ama en nihayetinde takım olarak bir şeyler başardıklarında bunun meyvesini topluyoruz. Böyle devam ettiği sürece ben A Milli Takım kadrosuna da çağrılacağını düşünüyorum" cevabını vererek sözlerini tamamladı.