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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 22:33

Kocaelispor, kupada 3-0'lık skorla turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda Kocaelispor ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor, Kocaeli'de karşı karşıya geldi. Kocaelispor, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak kupada adını 4. eleme turuna yazdırmayı başardı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Kocaelispor, kupada 3-0'lık skorla turladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 22:33

'nda 3. eleme turu maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada 3. eleme turunda ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor, 'nda kozlarını paylaştı.

Kocaelispor, karşılaşmanın 46. dakikasında öne geçti. Rakip savunmanın hatalı pasında topu kazanan Baku'nun pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Metehan Altunbaş'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Kocaelispor, kupada 3-0'lık skorla turladı

72. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasında Show'un pasıyla topla buluşan Berkan Kutlu, topu rakip ceza sahasına taşıyarak Agyei'ye bıraktı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 2-0 oldu.

Kocaelispor, 80. dakikada bir gol daha buldu. Agyei'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Metehan Altunbaş'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve durum 3-0'a geldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kocaelispor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 mağlup etti.

Kocaelispor, kupada 3-0'lık skorla turladı

Kocaelispor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. eleme turuna yazdırdı.

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ETİKETLER
#Futbol
#kocaelispor
#ziraat türkiye kupası
#Kocaeli Stadı
#Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
#Metehan Altunbaş
#Spor
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