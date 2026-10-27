Kocaelispor, kupada 3-0'lık skorla turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada 3. eleme turunda Kocaelispor ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor, Kocaeli Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Kocaelispor, karşılaşmanın 46. dakikasında öne geçti. Rakip savunmanın hatalı pasında topu kazanan Baku'nun pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Metehan Altunbaş'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

72. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasında Show'un pasıyla topla buluşan Berkan Kutlu, topu rakip ceza sahasına taşıyarak Agyei'ye bıraktı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 2-0 oldu.

Kocaelispor, 80. dakikada bir gol daha buldu. Agyei'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Metehan Altunbaş'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve durum 3-0'a geldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kocaelispor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'u 3-0 mağlup etti.

Kocaelispor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. eleme turuna yazdırdı.