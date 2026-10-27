TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:20

Sivasspor'da sıcak gelişme! İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Ligde son 3 maçında galibiyet alamayan ve 12. haftayı topladığı 13 puanla 14. sırada tamamlayan Sivas temsilcisinde teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili kırmızı-beyazlılardan açıklama geldi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Sivasspor'da sıcak gelişme! İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 20:20

'de 12. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Eminevim Ümraniyespor ile Ekenler Beton Sivasspor, 'da karşı karşıya geldi. Ümraniyespor, mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla ligdeki 3. yenilgisini yaşayan Ekenler Beton Sivasspor, haftayı 13 puanla 14. sırada noktaladı.

Sivasspor'da sıcak gelişme! İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı

SİVASSPOR'DA İSMET TAŞDEMİR DÖNEMİ SONA ERDİ

1. Lig'de oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Ekenler Beton Sivasspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılarda kötü gidişatın ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sivasspor'da sıcak gelişme! İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı

Konuyla ilgili Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Göreve geldiği ilk günden itibaren kulübümüzün başarısı için tüm bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyan, zorlu süreçlerde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmayan Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir ile yollarımız ayrılmıştır. İsmet Hoca, görev süresi boyunca teknik kimliğinin yanı sıra karakteri, dürüstlüğü, samimiyeti ve kulübümüze duyduğu aidiyetle camiamızın takdirini kazanmıştır. Ayrılık sürecinde de örnek bir tutum sergileyen İsmet Hoca, herhangi bir maddi talepte bulunmaksızın; karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde kulübümüzle vedalaşmıştır. Kulübümüze kattığı emek, gösterdiği fedakarlık ve sergilediği örnek duruş, Sivasspor ailesinin hafızasında daima özel bir yer tutacaktır. Kulübümüzün kapıları kendisine her zaman açıktır. İsmet Taşdemir’e kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert cevap! Cimbom'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den derbi sonrası ilk açıklama: 'Futbolcularımıza saldırdılar!'
Beşiktaş'tan derbiyle ilgili sert açıklama! Siyah-beyazlılardan yayıncı kuruluşa ve TFF'ye tepki
ETİKETLER
#İstanbul
#Futbol
#Trendyol 1. Lig
#İsmet Taşdemir
#Ekenler Beton Sivasspor
#Eminevim Ümraniyespor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.