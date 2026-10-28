Yerli TURNAs Mavi Vatan'da mesajı verdi: Harekat ortamına hazırız

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının stratejik ortağı HAVELSAN, Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026'da (TURNAs-2026) milli komuta kontrol, otonomi ve video yönetimi yeteneklerini bir araya getirerek, deniz, kara ve hava insansız sistemlerinin müşterek harekat kabiliyetini başarıyla ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SANCAR SİDA ve USV-12 ile denizde, BARKAN ile karada, BULUT ile havada görev alan HAVELSAN, ADVENT COP, İnsansız Araçlar Video Yönetim Sistemi (VMS) ve Web Tabanlı Taktik Deniz Resmi (TALAY) sistemleriyle müşterek harekata stratejik bir altyapı desteği sundu.

HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğiyle kullanıma sunulan Müşterek Harekat Resmi (ADVENT COP), tatbikatın en kritik yeteneklerinden biri olarak öne çıktı.