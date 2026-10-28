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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:27

IMDb'de organize manipülasyon savaşları: "Tuhaf işler dönüyor"

Yılmaz Erdoğan’ın Netflix’te yayınlanan “Organize İşler: Karun Hazinesi” yapımı, IMDb’deki puan değişimleriyle gündeme geldi. Önce 1 puan verme çağrılarıyla 2,4’e gerileyen yapımın puanının, daha sonra Bangladeş üzerinden verilen 10 puanlarla yükselmesi IMDb'de manipülasyon tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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IMDb'de organize manipülasyon savaşları:
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:27

Film ve diziler hakkında fikir edinmek için milyonlarca insanın başvurduğu IMDb, bu kez ’ın ’te yayınlanan “Organize İşler: Karun Hazinesi” yapımı üzerinden gündeme oldu. Yapımın aldığı puan, manipülasyon iddialarını da beraberinde getirdi.

HABERİN ÖZETİ

IMDb'de organize manipülasyon savaşları: "Tuhaf işler dönüyor"

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
IMDb'de Yılmaz Erdoğan'ın Netflix dizisi “Organize İşler: Karun Hazinesi” üzerinden yaşanan puan manipülasyonları, platformun güvenilirliğini tartışmaya açtı.
Bazı sahneleri eleştirilen dizi için sosyal medyada 1 puan verilmesi yönünde çağrılar yapıldı ve IMDb puanı 10 üzerinden 2,4'e kadar geriledi.
Daha sonra Bangladeş'ten çok sayıda kullanıcının diziye 10 puan verdiği görüldü.
Bu durum, bot hesap iddialarını ve IMDb'nin puanlama sisteminin organize gruplar tarafından manipüle edilebildiği tezini güçlendirdi.
IMDb, puanları hesaplarken basit aritmetik ortalama yerine ağırlıklandırılmış ortalama sistemi kullandığını belirtiyor.
Sinema eleştirmeni Kerem Akça, IMDb'nin güvenilir olmadığını ve birçok filmin puanının sağlıksız bir şekilde en alt seviyeye düşürüldüğünü düşünüyor.
Geçmişte “Küçük Deniz Kızı”, “Captain Marvel”, “The Last Jedi”, “The Kashmir Files” ve “Hababam Sınıfı” gibi yapımların da IMDb'de puan manipülasyonları nedeniyle gündeme geldiği belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

TÜRKİYE'DEN 1 BANGLADEŞ'TEN 10 PUAN

Bazı sahneleri nedeniyle eleştirilen dizi için sosyal medyada 1 puan verilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Yapılan çağrıların ardından yapımın IMDb puanı 10 üzerinden 2,4’e kadar geriledi. Daha sonra ise üzerinden çok sayıda kullanıcının diziye 10 puan verdiği görüldü.

IMDb'de organize manipülasyon savaşları: "Tuhaf işler dönüyor"

BOT HESAP İDDİASI

Yaşanan bu olayların ardından IMDb’deki puanlama sisteminin güvenilirliğini yeniden tartışmaya açıldı. Platformdaki bazı yapımların puanlarının organize gruplar tarafından toplu oylarla düşürülebildiği veya yükseltilebildiği belirtiliyor. Bazı yapımcıların da film ve dizilerinin puanlarını artırmak amacıyla bot hesaplardan yararlandığı öne sürülüyor. Hayranların verdiği puan ve yorumların da zaman zaman aşırı tepkiler içerebildiği ifade ediliyor.

IMDb'de organize manipülasyon savaşları: "Tuhaf işler dönüyor"

IMDB MANİPÜLASYONLARI KABUL EDİYOR 

IMDb, uzun süredir platformdaki puanlama sistemine yönelik manipülasyon girişimleriyle karşı karşıya olduğunu kabul ediyor. “Organize İşler: Karun Hazinesi” etrafında yaşanan tartışmalar da film ve dizilerin aldığı puanların ne ölçüde gerçeği yansıttığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

IMDb’nin açıklamasına göre, yapımlar için gösterilen puanlar basit bir aritmetik ortalamayla hesaplanmıyor. Bunun yerine ağırlıklandırılmış ortalama sistemi kullanılıyor. Bu sistemde tüm oylar hesaba katılsa da her bir oyun nihai puan üzerindeki etkisi aynı olmuyor.

IMDb'de organize manipülasyon savaşları: "Tuhaf işler dönüyor"

"IMDB GÜVENİLİR DEĞİL"

Bütün bunlar bir filmin veya dizinin kalitesi için IMDb puanının kesin gösterge olmadığı görüşünü ortaya çıkarıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan sinema eleştirmeni Kerem Akça “IMDB güvenilir değil. ‘Organize İşler’ sürekli olumsuz yorumlar alan bir seridir. Netflix fazla iş yapmadığı için satılmıştı. Ancak IMDb’nin puanını bu kadar düşürmesini çok sağlıklı bulmuyorum” diyor. Akça, başka birçok filmin de sağlıklı olmayan bir şekilde en alt seviyeye düşürüldüğünü kaydederek “Bunlar bana tuhaf geliyor” ifadesini kullanıyor.

IMDb'de organize manipülasyon savaşları: "Tuhaf işler dönüyor"

HABABAM SINIFI DETAYI

IMDb’deki birçok sinema filmi, daha evvel negatif veya pozitif manipülasyonla gündeme gelmişti. “Küçük Deniz Kızı” binlerce düşük puan alınca saldırı kabul edilip puanlaması değiştirilmişti.

“Captain Marvel” ve “The Last Jedi” gibi filmler de sosyal medya kampanyaları sonrasında düşük oylar almıştı. Ancak bunun tersi de vaki. Hint yapımı “The Kashmir Files” da binlerce 10 puan alınca IMDb duruma müdahale etmişti. “Hababam Sınıfı” ise 9,1 puan almasına rağmen bu rakam abartılı bulunduğu için platformun Top 250 listesine alınmamıştı.

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#netflix
#Yılmaz Erdoğan
#IMDb
#Bangladeş
#organize işler karun hazinesi
#Kültür - Sanat
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