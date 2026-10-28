Alkollü sürücünün şoke eden savunması: 'Ben alkol içmedim, alkollü çıktım'

Bursa'da trafik uygulamasında 0,83 promil alkollü çıkan genç sürücü, alkolmetrenin hatalı ölçüm yaptığını öne sürerek polis ekipleriyle tartıştı. "Ben alkol içmedim, alkollü çıktım" diyerek cihazın kendisini yanılttığını savunan sürücü, alkol aldığının kokudan da anlaşılması üzerine iddiasını sürdürmekte zorlandı. Bir süre direndikten sonra hatasını kabul eden sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.