Bitcoin'de 100 bin dolar hayali suya mı düşüyor? Yıl sonu için çarpıcı tahmin!

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İstanbul
Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin, 100 bin dolar hedefinden giderek uzaklaşıyor. Yaz aylarında 87 bin doların üzerine çıkarak yatırımcılarına umut veren Bitcoin, bu yükselişi sürdüremedi. Yeniden 80 bin dolar seviyesine çekilen kripto para birimi, zaman zaman bu kritik eşiğin de altına geriledi.
Piyasada satış baskısı sürerken yatırımcıların gözü yıl sonu tahminlerine çevrildi. Ancak son veriler, Bitcoin'in kısa vadede beklenen büyük sıçramayı gerçekleştirmesinin pek de kolay olmayacağını gösteriyor.
Tahmin piyasası platformu Polymarket'teki kontratlar, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100 bin dolara ulaşma ihtimalinin yalnızca yüzde 17 olarak fiyatlandığını ortaya koydu. Daha yüksek seviyeler için beklentiler ise iyice zayıflamış durumda. Bitcoin'in aynı dönemde 110 bin dolara yükselme olasılığı yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.
Bu tablo, yatırımcıların Bitcoin'de güçlü bir yükseliş konusunda temkinli davrandığını gösterirken, piyasadaki satış baskısının neden bir türlü hafiflemediği sorusunu da gündeme taşıyor.
Bitcoin'in önündeki en büyük engellerden biri, yükselişleri fırsat bilerek satış yapan yatırımcılar. Piyasa katılımcılarına göre son iki yılda Bitcoin satın alanların önemli bir bölümü, fiyat toparlandığında ellerindeki varlıkları elden çıkarmayı tercih ediyor.
Kimi yatırımcı zararını azaltmaya çalışırken kimi de elde ettiği kârı cebine koymak istiyor. Hal böyle olunca Bitcoin'de başlayan yükselişler, artan satışlarla karşılaşıyor ve fiyatın daha yukarı gitmesi zorlaşıyor.
Blockchain veri analiz şirketi Glassnode'un araştırması, Bitcoin'deki satış baskısının arkasındaki önemli bir ayrıntıya işaret ediyor. Glassnode araştırmacılarına göre son iki yılda Bitcoin alan yatırımcıların maliyet seviyeleri yaklaşık 87 bin dolar ve üzerinde yoğunlaşıyor.
Bu nedenle Bitcoin'in söz konusu seviyelere yaklaşması, satışların yeniden hızlanmasına neden olabiliyor. Araştırmacılar, bu yatırımcı grubunun yıl içinde iki ayrı dönemde Bitcoin'in yükselişini durdurduğunu belirtiyor.
Glassnode'un analizinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise satışların ardından yaşanan sert fiyat hareketleri. Verilere göre son iki yılda piyasaya giren yatırımcıların satışlarının yoğunlaştığı dönemlerin ardından Bitcoin'de yüzde 25 veya daha fazla değer kayıpları görüldü. Özellikle 87 bin dolar ve üzerindeki seviyelerde artan satış eğilimi, Bitcoin'in 100 bin dolar hedefine ilerlemesinin önündeki önemli engellerden biri olarak öne çıkıyor.