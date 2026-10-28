Bitcoin'de 100 bin dolar hayali suya mı düşüyor? Yıl sonu için çarpıcı tahmin!

Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin, 100 bin dolar hedefinden giderek uzaklaşıyor. Yaz aylarında 87 bin doların üzerine çıkarak yatırımcılarına umut veren Bitcoin, bu yükselişi sürdüremedi. Yeniden 80 bin dolar seviyesine çekilen kripto para birimi, zaman zaman bu kritik eşiğin de altına geriledi.

Piyasada satış baskısı sürerken yatırımcıların gözü yıl sonu tahminlerine çevrildi. Ancak son veriler, Bitcoin'in kısa vadede beklenen büyük sıçramayı gerçekleştirmesinin pek de kolay olmayacağını gösteriyor.