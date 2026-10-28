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Eğitim
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:00

Okullardaki dev araştırmadan dikkat çeken sonuç: Öğretmen de veli de aynı şeyi istiyor

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan araştırma okullarda yaşanan çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi. 7 bin 793 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre okullarda öğrencilerin yüzde 63,4’ü zorbalığa şahit oluyor. Öte yandan hem veliler hem de öğretmenlerin çok büyük kesimi sınıfta disiplinli öğretmen tutumuna ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Okullardaki dev araştırmadan dikkat çeken sonuç: Öğretmen de veli de aynı şeyi istiyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:00

Eğitim-Bir-Sen yaptığı açıklama ile Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), “Güvenli Okul ve : Türkiye’de Mevcut Durum, Risk Faktörleri ve Politika Önerileri” başlıklı araştırmasını kamuoyu ile paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Okullardaki dev araştırmadan dikkat çeken sonuç: Öğretmen de veli de aynı şeyi istiyor

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), devlet okullarındaki güvenlik ve akran zorbalığı durumunu inceleyen kapsamlı bir araştırma yayımladı.
Toplam 7 bin 793 öğretmen, öğrenci ve velinin katıldığı araştırmada 5 üzerinden okul güvenliği algısı öğretmenlerde 3,48, velilerde 3,38 ve öğrencilerde 3,24 olarak ölçüldü.
Öğretmenlerin yüzde 90,7'si mesleğe başladıkları döneme göre öğretmen otoritesinin zayıfladığını düşünürken disiplin yönetmeliğinin caydırıcılık puanı 5 üzerinden 1,98'de kaldı.
Öğrencilerin son altı ayda en çok karşılaştığı durumlar hakaret ve alay olurken, öğrencilerin yüzde 10,2'si hemen hemen her gün bu duruma maruz kaldığını bildirdi.
Sosyal medyada hedef alındığını belirten öğrencilerin oranı yüzde 7,2 iken velilerin yüzde 88'i çocuklarının siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini ifade etti.
Eğitim-Bir-Sen, daha fazla ceza yerine daha güçlü bir sistem kurmayı hedefleyen ulusal bir çerçeve ve rehberlik hizmetlerinin önleyici hâle getirilmesini önerdi.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Okullardaki dev araştırmadan dikkat çeken sonuç: Öğretmen de veli de aynı şeyi istiyor

ARAŞTIRMAYA 7 BİN 793 KİŞİ KATILDI

Devlet okullarında güvenlik ve akran zorbalığını inceleyen çalışmaya 3 bin 198 öğretmen, 2 bin 315 öğrenci ve 2 bin 280 veli olmak üzere toplam 7 bin 793 kişi katıldı. Öğretmenlerden 81 ilin tamamında, velilerden 75, öğrencilerden ise 61 ilde veri toplandı. Beş üzerinden okul güvenliği algısı öğretmenlerde 3,48, velilerde 3,38, öğrencilerde 3,24 olarak ölçüldü.

Okullardaki dev araştırmadan dikkat çeken sonuç: Öğretmen de veli de aynı şeyi istiyor

ÖĞRETMENLER OTORİTE ZAYIFLADI DİYOR

Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 90,7’si, mesleğe başladıkları döneme kıyasla öğretmen otoritesinin zayıfladığını düşünüyor. Buna karşılık öğrencilerin yüzde 71,8’i, velilerin ise yüzde 86’sı sınıfta disiplinli öğretmen tutumunun gerekli olduğunu belirtiyor.

Disiplin yönetmeliğine ilişkin değerlendirme 5 üzerinden 2,53, caydırıcılık puanı ise 1,98’de kaldı. Bulgular, zorbalıkla mücadelede öğretmenlerin kurumsal desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Öğrencilerin son altı aylık deneyimlerinde hakaret ve alay öne çıktı. Öğrencilerin yüzde 18,1’i ayda 1-2 kez, yüzde 10,5’i haftada 1-2 kez, yüzde 10,2’si ise hemen hemen her gün hakaret veya alaya maruz kaldığını bildirdi.

Okullardaki dev araştırmadan dikkat çeken sonuç: Öğretmen de veli de aynı şeyi istiyor

SİBER ZORBALIKTAN AİLELERİN HABERİ YOK

Öğrencilerin yüzde 69,9’unun akıllı telefonu, yüzde 58,8’inin kendisine ait sosyal medya hesabı bulunuyor. Son altı ayda sosyal medya veya sanal ortamlarda hedef alındığını belirten öğrencilerin oranı yüzde 7,2 olurken günlük ekran süresi dört saati aşanlarda bu oran yüzde 14,9’a çıktı.

Velilerin yüzde 88’i çocuklarının siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini ifade etti. Öğrencilerin yüzde 24,8’i son bir yılda kendisi veya bir başkası için zorbalığı okula bildirdiğini belirtirken yüzde 21,1’i bildirim yapmayı düşündüğü hâlde vazgeçti. Bildirimden kaçınmada okulun müdahale etmeyeceği düşüncesi ve olayın kötüleşmesi korkusu etkili oldu.

Okullardaki dev araştırmadan dikkat çeken sonuç: Öğretmen de veli de aynı şeyi istiyor

DAHA FAZLA CEZA DEĞİL, DAHA GÜÇLÜ SİSTEM

Eğitim-Bir-Sen, zorbalıkla mücadelede ortak standartlar oluşturacak ulusal bir çerçeve önerdi. Öğretmen otoritesinin güçlendirilmesi, güvenilir bildirim mekanizmaları kurulması, mağdurların korunması ve siber zorbalığın erken tespiti istendi.

Akran destek programlarının yaygınlaştırılması, aile-okul iş birliğinin artırılması, okul sosyal hizmeti sisteminin kurulması ve rehberlik hizmetlerinin önleyici hâle getirilmesi çağrısı yapıldı. Okul güvenliğinin düzenli araştırmalarla izlenmesi de önerildi. Sendika, “Bizim yaklaşımımız daha fazla ceza vermek değil, daha güçlü bir sistem kurmaktır” mesajını verdi.

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ETİKETLER
#akran zorbalığı
#Eğitim Bir Sen
#Ebsam
#Stratejik Araştırmalar Merkezi
#Güvenli Okul
#Eğitim
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