Emekli maaş zammında önemli kulis: Kime daha çok artış yapılacak? Kritik refah payı ve seyyanen zam detayı

'PRİM-MAAŞ' DENGESİZLİĞİNE KÖKLÜ MÜDAHALE

AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığına yapılan yüksek oransal zamların, çok prim ödeyen ile az prim ödeyen mükellefler arasında yarattığı adaletsizliğe dikkat çekiyor.

Kurmaylar, yılbaşında en düşük emekli aylığı alanlara %18,5 zam yapılırken diğer grupta artışın %12'de kalmasını örnek göstererek; bu dengesizliğin giderilmesi adına tüm emeklilerin kök maaşlarında bir defaya mahsus düzenleme yapılmasının adaletli olacağını vurguluyor.