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Emekli maaş zammında önemli kulis: Kime daha çok artış yapılacak? Kritik refah payı ve seyyanen zam detayı

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:20
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1
Emekli maaş zammında önemli kulis: Kime daha çok artış yapılacak? Kritik refah payı ve seyyanen zam detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ekonomi yönetimi emekli aylıklarında adaletsizliği gidermeyi hedefleyen yeni düzenleme üzerinde çalışmaya başladı.

Kök maaşlara enflasyon farkının ötesinde refah payı eklenmesi veya tek seferlik seyyanen zam yapılması alternatifleri değerlendirilirken; Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ve 65 yaş üstü emeklilere yönelik özel destek adımlarının detayları netleşiyor.

İşte milyonlarca emekliyi ilgilendriren o düzenlemeden kritik kulis bilgileri...

 

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Emekli maaş zammında önemli kulis: Kime daha çok artış yapılacak? Kritik refah payı ve seyyanen zam detayı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'TÜM İMKÂNLARI ZORLAYIN' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından ekonomi yönetimi düğmeye bastı. Uzun süredir AK Parti kulislerinde ve kamuoyunda dile getirilen "enflasyonun üzerinde artış" talebi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm imkânların zorlanarak emekli maaşlarında iyileştirme yapılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

 

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Emekli maaş zammında önemli kulis: Kime daha çok artış yapılacak? Kritik refah payı ve seyyanen zam detayı

MASADAKİ İKİ MASFİK FORMÜL: REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı ve kök maaşları doğrudan etkileyecek iki temel alternatif şu şekilde sıralanıyor:

  • Kök Maaşa Refah Payı Eklenmesi: Enflasyon oranı artışına ek olarak kök aylıklara doğrudan refah payının dahil edilmesi.
  • Tek Seferlik Seyyanen Artış: Kök maaşların tabanını yükseltecek şekilde seyyanen bir zam yapılması.

 

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Emekli maaş zammında önemli kulis: Kime daha çok artış yapılacak? Kritik refah payı ve seyyanen zam detayı

'PRİM-MAAŞ' DENGESİZLİĞİNE KÖKLÜ MÜDAHALE

AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığına yapılan yüksek oransal zamların, çok prim ödeyen ile az prim ödeyen mükellefler arasında yarattığı adaletsizliğe dikkat çekiyor.

Kurmaylar, yılbaşında en düşük emekli aylığı alanlara %18,5 zam yapılırken diğer grupta artışın %12'de kalmasını örnek göstererek; bu dengesizliğin giderilmesi adına tüm emeklilerin kök maaşlarında bir defaya mahsus düzenleme yapılmasının adaletli olacağını vurguluyor.

 

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Emekli maaş zammında önemli kulis: Kime daha çok artış yapılacak? Kritik refah payı ve seyyanen zam detayı

YENİ SOSYAL MODEL: VATANDAŞLIK MAAŞI (GETAD) VE 2027 BÜTÇESİ

2027 Bütçe Kanunu Teklifi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ayrılan pay geçen yıla göre %66 oranında artırıldı. Bu artışın önemli bir kısmı emekli aylıklarına ayrılırken, yeni sosyal destek modelleri de devreye giriyor:

  • GETAD Devreye Giriyor: Kamuoyunda 'Vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) yılbaşından itibaren uygulanmaya başlayacak.
  • Dar Gelirli Emekliye Destek: Toplam hane geliri belirli bir seviyenin altında kalan, kirada oturan ve başka geliri olmayan emekliler GETAD kapsamına alınacak.

 

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Emekli maaş zammında önemli kulis: Kime daha çok artış yapılacak? Kritik refah payı ve seyyanen zam detayı

65 YAŞ ÜSTÜNE ÖZEL KADEMELİ ZAM VE DESTEK PAKETİ

Bölgesel ihtiyaçlar ve yaşam şartları dikkate alınarak hazırlanan ek çalışmalarda 65 yaş üstü emekliler için ayrı bir başlık açıldı:

  • Çalışamayan ve 65 Yaş Üstü Ayrımı: Emekliler ile çalışamayacak durumda olanların ihtiyaçları ayrı ayrı analiz ediliyor.
  • Farklılaştırılmış Ek Ödeme: 65 yaş üzerindeki vatandaşlara daha yüksek oranda zam yapılması ve refah payı/ek ödemelerde yaş ve bölgesel kriterlere göre kademelendirmeye gidilmesi öngörülüyor.

 

7
Emekli maaş zammında önemli kulis: Kime daha çok artış yapılacak? Kritik refah payı ve seyyanen zam detayı

DÜZENLEMENİN TAKVİMİ VE CEVDET YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

Emekli aylıklarına ilişkin yasal düzenlemelerin Bütçe Kanunu görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık. Hakkaniyeti, adaleti gözeten bir yaklaşım içinde emeklilerimizin daha iyi şartlara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Alternatifler üzerinde tüm teknik çalışmaları sürdürüyoruz."

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