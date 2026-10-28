Emekli maaş zammında önemli kulis: Kime daha çok artış yapılacak? Kritik refah payı ve seyyanen zam detayı

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ekonomi yönetimi emekli aylıklarında adaletsizliği gidermeyi hedefleyen yeni düzenleme üzerinde çalışmaya başladı.
Kök maaşlara enflasyon farkının ötesinde refah payı eklenmesi veya tek seferlik seyyanen zam yapılması alternatifleri değerlendirilirken; Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ve 65 yaş üstü emeklilere yönelik özel destek adımlarının detayları netleşiyor.
İşte milyonlarca emekliyi ilgilendriren o düzenlemeden kritik kulis bilgileri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından ekonomi yönetimi düğmeye bastı. Uzun süredir AK Parti kulislerinde ve kamuoyunda dile getirilen "enflasyonun üzerinde artış" talebi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm imkânların zorlanarak emekli maaşlarında iyileştirme yapılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.
Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı ve kök maaşları doğrudan etkileyecek iki temel alternatif şu şekilde sıralanıyor:
AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığına yapılan yüksek oransal zamların, çok prim ödeyen ile az prim ödeyen mükellefler arasında yarattığı adaletsizliğe dikkat çekiyor.
Kurmaylar, yılbaşında en düşük emekli aylığı alanlara %18,5 zam yapılırken diğer grupta artışın %12'de kalmasını örnek göstererek; bu dengesizliğin giderilmesi adına tüm emeklilerin kök maaşlarında bir defaya mahsus düzenleme yapılmasının adaletli olacağını vurguluyor.
2027 Bütçe Kanunu Teklifi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ayrılan pay geçen yıla göre %66 oranında artırıldı. Bu artışın önemli bir kısmı emekli aylıklarına ayrılırken, yeni sosyal destek modelleri de devreye giriyor:
Bölgesel ihtiyaçlar ve yaşam şartları dikkate alınarak hazırlanan ek çalışmalarda 65 yaş üstü emekliler için ayrı bir başlık açıldı:
Emekli aylıklarına ilişkin yasal düzenlemelerin Bütçe Kanunu görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM gündemine taşınması bekleniyor.
Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık. Hakkaniyeti, adaleti gözeten bir yaklaşım içinde emeklilerimizin daha iyi şartlara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Alternatifler üzerinde tüm teknik çalışmaları sürdürüyoruz."