İzmir’de belediye otobüsünde halı kavgası: Şoförün tavrı tepki çekti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde şoför ile bir yolcu arasında iddiaya göre otobüste halı taşınması yüzünden tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce sürücü aracı durdurarak arka tarafa gitti ve yolcuya ait halıyı kapıdan dışarı fırlattı. Otobüsteki yolcular sürücünün tavrına tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.