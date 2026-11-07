Berkun Oya’nın sevilerek izlenen yapımlarından biri olan Bir Başkadır, 2020 yılında ilk sezonuyla ekranlara gelerek izleyici karşısına çıkmıştı. Daha sonrasında ikinci sezonu merak edilirken Bir Başkadır dizinden sevindiren haber geldi. 6 yılın ardından Bir Başkadır 2. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kısa süre de dikkatleri üzerine çekerek ekranlara damga vuran Bir Başkadır dizisi şimdilerde 2. sezonunun ne zaman başlayacağıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır yeni sezon hangi platformda yayınlanacak? Bir Başkadır 2. sezon oyuncuları kim? İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır yeni sezon hangi platformda yayınlanacak? Berkun Oya'nın imzasını taşıyan ve 2020 yılında ilk sezonu yayınlanan sevilen dizi Bir Başkadır, 6 yıl aradan sonra 2. sezonuyla Netflix'te izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir Başkadır dizisinin 2. sezonu 12 Kasım 2026 tarihinde yayınlanacak. Dizinin yeni sezonu Netflix platformunda yayınlanacak. İlk sezonu 8 bölüm olan dizi, 2. sezonunda 4 bölümden oluşacak. Oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Onur Saylak, Nur Sürer, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan ve Oğulcan Arman Uslu gibi isimler yer alıyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk dizilerinden biri olarak karşımıza çıkan ve sevilerek takip edilen yapımlardan biri olan Bir Başkadır, uzun zamandır yeni sezonuyla merak ediliyordu. Berkun Oya’nın imzasını taşıyan Bir Başkadır, 2020 yılında çıkarak ekranlara damga vurmuştu. Öyle ki ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bir Başkadır, ikinci sezon haberleriyle gündeme bomba gibi düştü.

İlk sezonunun üzerinden neredeyse 6 yıl geçmesiyle tekrardan ekranlara geri dönecek olan Bir Başkadır, yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yoğun ilgi görerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de Meryem karakterinin meşhur psikolog sahneleriyle geri dönüşünü duyuran Bir Başkadır, ne zaman ekranlara geleceğiyle de araştırılıyor.

Farklı toplumsal kesimlerden insanların kesişen hayatlarını, kişisel çatışmalarını ve toplumsal önyargılarını ele alan Bir Başkadır dizisi, yeni bölümleriyle heyecanla beklenmeye başlandı. Hatta kamuoyunda yer alan bilgilere göre, yeni sezonda karakterlerde değişen hayatlar daha ön plana çıkacak.

İkinci sezonuyla ilgili en çok merak edilen konuysa yayın tarihi olmuştu. Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanından sonra yapılan açıklamalara göre, Bir Başkadır dizisinin 2. sezonu 12 Kasım 2026 yılında yayınlanacak.

BİR BAŞKADIR YENİ SEZON HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Bir Başkadır yeni sezonuyla da Netflix ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İlk sezonunda da Netflix ekranlarında yer alan Bir Başkadır dizisi, 6 yılın ardından yine aynı tarihinde yayınlanacak. Yani dizinin ilk sezonu 12 Kasım 2020’de yayınlanmış, şimdide 12 Kasım 2026’da ikinci sezonu izleyici karşısına çıkacak.

Fragmanda yer alan diyaloglar ve karakterlerin yer aldığı görüntüler derken 2. sezon şimdiden merak konusu olmaya başladı. Beklenmedik karşılaşmaların olacağı ve yeni çatışmaların öne çıkacağı görülürken dizinin bölüm sayısı da oldukça dikkat çekti. Bir Başkadır dizisi ilk sezonunda 8 bölüm olarak izleyici karşısına çıkarken 2. sezonun da 4 bölüm olarak ayarlandı.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON OYUNCULARI KİM?

Bir Başkadır dizisinin 2. sezon oyuncuları içerisinde ilk sezondan isimler yer almaya devam ediyor. Öyle ki Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Onur Saylak, Nur Sürer, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan ve Oğulcan Arman Uslu dizinin oyuncu kadrosunda.