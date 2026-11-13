Akdeniz'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

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İstanbul
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında gece yarısı deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremle ilgili verileri paylaştı.
AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 03.05'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 14.07 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2121038872599536122
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada depremin 4,9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.