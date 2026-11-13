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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 03:52
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 03:52

Akdeniz'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Akdeniz'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depremin 4,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Akdeniz'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 03:52
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 03:52

'de açıklarında gece yarısı deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () depremle ilgili verileri paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Akdeniz'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında gece yarısı 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, AFAD verilerine göre saat 03.05'te kaydedildi.
Sarsıntının 14.07 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

AFAD: 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 03.05'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Akdeniz'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Depremin, 14.07 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2121038872599536122

de depreme ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada depremin 4,9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

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#deprem
#Akdeniz
#afad
#kandilli rasathanesi
#Girit Adası
#Gündem
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