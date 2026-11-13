Akdeniz'de Girit Adası açıklarında gece yarısı deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremle ilgili verileri paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Akdeniz'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı Akdeniz'de Girit Adası açıklarında gece yarısı 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, AFAD verilerine göre saat 03.05'te kaydedildi. Sarsıntının 14.07 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.

AFAD: 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 03.05'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 14.07 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2121038872599536122

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada depremin 4,9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.