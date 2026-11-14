İmzalanmasıyla dünya ülkelerinin takibine giren Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HABERİN ÖZETİ Mekke Anlaşması Resmi Gazete'de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmayla 3 ülke arasında savunma ve güvenlik iş birliğinin yanı sıra savunma sanayisinde teknoloji paylaşımı, ortak geliştirme ve ortak üretim yapılacak. Askeri iş birliği kapsamında karşılıklı personel değişimi, ortak eğitim programları, tatbikatlar ve olağanüstü durumlarda lojistik destek sağlanacak. Taraflar terörizmle mücadelede ortak çabaları güçlendirecek ve güvenli kanallar üzerinden istihbarat paylaşımında bulunacak. Anlaşmanın uygulanması için Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanından oluşan bir komite ile Suudi Arabistan'da bir sekretarya kurulacak; ilk genel sekreter Pakistan vatandaşı olacak. Süresiz yürürlükte kalması öngörülen anlaşmadan taraflar, 10 yıl geçtikten sonra en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak çekilebilecek.

7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan kanun, yayımlanması itibarıyla yürürlüğe girecek ve hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

Yürürlüğe giren anlaşmayla 3 ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin yanı sıra savunma sanayi alanında ortak projeler geliştirilecek. Bu çerçevede tarafların savunma sanayisi kuruluşları arasında teknoloji paylaşımını, ortak teknoloji geliştirilmesini ve ortak üretimi desteklemesi kararlaştırılıyor.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA KARŞILIKLI PERSONEL DEĞİŞİMİ VE TATBİKATLAR YAPILACAK

Savunma alanında ortak üretimin teşvik edilmesi, uzmanlık gerektiren teknolojilerde ortak araştırma ve geliştirme projelerinin yürütülmesi, savunma inovasyonunun desteklenmesi ve askeri sanayi alanında insan kaynağını yetiştirilecek.

Tarafların ayrıca savunma araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile inovasyon alanlarında uzmanlık ve edinilen tecrübeleri paylaşması hedeflenecek. Askeri iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla savunma kurumları arasında karşılıklı personel değişimi, ortak eğitim programları ve tatbikatlar düzenleyecek. Bu faaliyetlerle tarafların silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirlik artırılacak.

Teklif kapsamında, barışta, savaşta ve diğer olağanüstü durumlarda silah, mühimmat, yakıt, yedek parça ve diğer teçhizat dahil olmak üzere lojistik destek sağlanacak.

Teklif ile bölgesel ve uluslararası istikrarı ve güvenliği olumsuz etkileyen terörizmin tüm çeşit ve tezahürleriyle mücadelede mevcut iş birliğinin ve ortak çabaların operasyonel düzeyde de güçlendirilecek.

GÜVENLİ KAYNAKLAR ÜZERİNDEN İSTİHBARAT PAYLAŞILACAK

Tarafların uluslararası güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunması, hayati çıkarlarını ve ulusal güvenliklerini korumak amacıyla ortak değerlendirmeler temelinde bireysel ve müşterek tedbirler geliştirmesini de kapsayacak.

İstihbarat alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi amacıyla tarafların, bilgi güvenliği ve gizlilik ilkelerine riayet ederek karşılıklı mutabakata varılan güvenli kanallar üzerinden istihbarat paylaşımında bulunacak. Teklif kapsamında, barışta, savaşta ve diğer olağanüstü durumlarda silah, mühimmat, yakıt, yedek parça ve diğer teçhizat dahil olmak üzere lojistik destek sağlanacak.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SEKRETARYA KURULACAK

Ayrıca teklifle birlikte; uygulanmasına stratejik yön vermek ve taraflar arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğini geliştirmek amacıyla Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi kurulacak. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanından oluşacak komite yılda 2 kez toplanacak. Ancak bu toplantılarda liderlerin gerekli görmesi halinde yılda bir kez bir araya gelinecek.

Komite, anlaşmanın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek engelleri ele alacak ve gerektiğinde alt komiteler kurabilecek. Komiteye hizmet vermek üzere Suudi Arabistan’da bir sekretarya kurulacak. Sekretaryaya, çekirdek taraflar arasında dönüşümlü olarak 3 yıllığına görevlendirilecek bir genel sekreter başkanlık edecek. İlk genel sekreter Pakistan vatandaşı olacak. Teklifte tarafların oylamasıyla diğer ülkelerin de anlaşmaya katılımına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

SÜRESİZ YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Teklifle birlikte taraflar, yürürlük için gerekli ulusal onay süreçlerini tamamlayacak. Son onay belgesi komite sekretaryasına tevdi edildiği tarihte yürürlüğe girecek. Süresiz olarak yürürlükte kalması öngörülen anlaşma kapsamında taraflardan herhangi biri, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçmesinin ardından, diğer taraflara en az 3 ay önceden diplomatik kanallarla yazılı bildirimde bulunarak anlaşmadan çekilebilecek.

Anlaşmanın sona ermesi veya taraflardan birinin çekilmesi, önceden mutabık kalınmış ve devam etmekte olan faaliyet ve projeleri etkilemeyecek. Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin korunmasına ilişkin yükümlülükler ise anlaşmanın sona ermesinden sonra da devam edecek. Anlaşmada ayrıca tarafların, uluslararası konularda ortak tutum sergilemek amacıyla bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki iş birliğini güçlendirmesi ve savunma alanındaki mevcut iş birliği mekanizmalarını geliştirmesi hedefleniyor.

