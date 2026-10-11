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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:39

Atilla Taş’ın eski damadı Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu! Sezen Taş 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın ölümü sonrası gözler eski eşe çevrildi. Uğur Haliloğlu ilk kez konuşurken kendisi hakkında iddia edilenlere cevap verdi. 14. Kattan düşerek hayatını kaybeden Sezen Taş’ın ölümü aileyi de derinden üzmüştü.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Atilla Taş’ın eski damadı Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu! Sezen Taş 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 11:39

Şarkıları ve televizyon programı sunuculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Atilla Taş, kızının acısıyla yürekleri dağladı. 14. kattan düşerek hayatını kaybeden Taş’ın kızı Sezen Taş eski eşi Uğur Haliloğlu, kendisi hakkında ortaya çıkan iddialara cevap verdi. Atilla Taş’ın eski damadı Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu.

ATİLLA TAŞ’IN ESKİ DAMADI UĞUR HALİLOĞLU İLK KEZ KONUŞTU!

Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki ağartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşında hayata vefa eden Sezen Taş, vefatıyla derin bir hüzne de neden olurken, eski eşi Uğur Haliloğlu konu hakkında ilk kez konuştu.

Atilla Taş’ın eski damadı Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu! Sezen Taş 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Kendisi hakkında ortaya çıkan iddialarla ilgili konuşan Uğur Haliloğlu, sosyal medyasından yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. 11 ay önce boşandıklarını ifade eden Uğur Haliloğlu, ‘Gerçek dışı iddiaları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım" diyerek açıklamalarda bulundu.

Atilla Taş’ın eski damadı Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu! Sezen Taş 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Hatta Uğur Haliloğlu, açıklamalarında 12 yılını paylaştığını ifade ederek Sezen Taş’ın vefatından sonra acı yaşadığını açıkladı. Sosyal medya da yer alan haberlerle ilgili de konuşan Uğur Haliloğlu, gerçeği yansıtmayan konular olduğunu ifade etti. Linç kampanyası sessiz olması nedeniyle gündeme geldiğini söyledi.

Atilla Taş’ın eski damadı Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu! Sezen Taş 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Yıllar öncesinde eski eşi Sezen Taş ile anlaşmalı bir şekilde boşandıklarını da açıklayan Uğur Haliloğlu, asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca çocuklarının da Sezen Taş’ın da onayı ve talebiyle Trabzon’a gittiklerini açıklamalarına ekledi.

Atilla Taş’ın eski damadı Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu! Sezen Taş 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

SEZEN TAŞ 14. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde 14. kattan düşerek hayatını haybeden Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın eski eşi Uğur Haliloğlu, çocuklarını kaçırdığı iddiasıyla gündeme gelirken tüm bunların iftara olduğu eski eş tarafından yalanlandı. Uğur Haliloğlu, ‘Sezen’le ilgili tüm süreçler benim için mahrem konular olarak kalacak.’ diyerek yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. 

Atilla Taş’ın eski damadı Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu! Sezen Taş 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Evlatlarının annesi olduğunu ifade eden Uğur Haliloğlu, bu hatıraya da sahip çıkacağından söz ederek kendiyle ilgili tek bir kırıcı cümle kurmayacağı söyleyen Uğur Haliloğlu, şimdiden magazin gündeminin en çok dikkat çeken konular arasında yer aldı.

Atilla Taş’ın eski damadı Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu! Sezen Taş 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

Öyle ki magazin gündemine bomba gibi düşen vefat sonrası ortaya atılan konular ve iddialar dikkat çekerken yapılan açıklamalarda yakından takip ediliyor.

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