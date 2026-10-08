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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:21

Atilla Taş'ın kızına ne oldu, neden öldü? Atilla Taş'ın çocukları kim?

Yılların sanatçısı olan Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haber Türkiye'nin gündemine yerleşti. Yürekleri yakan haberin ardından sevenleri Atilla Taş'ın kızına ne oldu, neden öldü sorularının cevabını aradı. İki çocuk sahibi olan Sezen Taş, yürekleri yaktı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Atilla Taş'ın kızına ne oldu, neden öldü? Atilla Taş'ın çocukları kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:21

Başarılı sanatçı Atilla Taş'ın acı günü tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. doğumlu olam Atilla Taş'ın kızına ne oldu merak edilirken yürek yakan haber geldi.

ATİLLA TAŞ'IN KIZINA NE OLDU?

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 'de bulunduğu binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu.

Atilla Taş'ın kızına ne oldu, neden öldü? Atilla Taş'ın çocukları kim?

ATİLLA TAŞ'IN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Biraz önce aldığım bilgiye göre, sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın bu sabah Mersin'de hayatını kaybettiği iddia ediliyor" ifadelerini kullandı. Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Atilla Taş'ın kızına ne oldu, neden öldü? Atilla Taş'ın çocukları kim?

ATİLLA TAŞ'IN ÇOCUKLARI KİM?

Toplamda iki evlilik yapan Atilla Taş'ın Sezen Taş adından bir kızı vardır. Sanatçı Atilla Taş'ın bir kız çocuğu bulunmakta.

Atilla Taş, 4 Şubat 1975'te Ceyhan, Adana'da dünyaya gelirken, 1991'de burada İlkay Sarıköse ile evlendi. 1992 senesinde kızı Sezen dünyaya geldi. Manisa ve Hakkâri'de zorunlu askerlik yaptıktan sonra şarkıcılık yapmak amacıyla İstanbul'a döndü. Burada ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bu süreçte evliliği sonlandı.

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#adana
#Mersin
#Atilla Taş
#burhan akdağ
#Sezen Taş
#Magazin
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