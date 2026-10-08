Atilla Taş'ın kızına ne oldu, neden öldü? Atilla Taş'ın çocukları kim?

Başarılı sanatçı Atilla Taş'ın acı günü tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Adana doğumlu olam Atilla Taş'ın kızına ne oldu merak edilirken yürek yakan haber geldi.

ATİLLA TAŞ'IN KIZINA NE OLDU?

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bulunduğu binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu.

ATİLLA TAŞ'IN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Biraz önce aldığım bilgiye göre, sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın bu sabah Mersin'de hayatını kaybettiği iddia ediliyor" ifadelerini kullandı. Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 14. kattan düşerek hayatını kaybetti.

ATİLLA TAŞ'IN ÇOCUKLARI KİM?

Toplamda iki evlilik yapan Atilla Taş'ın Sezen Taş adından bir kızı vardır. Sanatçı Atilla Taş'ın bir kız çocuğu bulunmakta.

Atilla Taş, 4 Şubat 1975'te Ceyhan, Adana'da dünyaya gelirken, 1991'de burada İlkay Sarıköse ile evlendi. 1992 senesinde kızı Sezen dünyaya geldi. Manisa ve Hakkâri'de zorunlu askerlik yaptıktan sonra şarkıcılık yapmak amacıyla İstanbul'a döndü. Burada ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bu süreçte evliliği sonlandı.