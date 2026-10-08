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Biyografi
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:12

Atilla Taş'ın kızı kimdir? Atilla Taş eski eşi kimdir? Atilla Taş'ın çocukları var mı?

Adana doğumlu olan sanatçı Atilla Taş'ın acı günü yürekleri yaktı. Ünlü sanatçının kızının hayatını kaybetmesi üzerine Atilla Taş'ın kızı kimdir, çocukları var mı soruları gündeme yerleşti. Sezen Taş 14. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Atilla Taş'ın kızı kimdir? Atilla Taş eski eşi kimdir? Atilla Taş'ın çocukları var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:12

Başarılı Atilla Taş'ın kızı olan Sezen Taş, 14. kattan aşağı düşerek hayatını kaybederken ani ölümü yürekleri yaktı. Sevenleri ise Atilla Taş'ın kızı kimdir araştırmasına başladı.

ATİLLA TAŞ'IN KIZI KİMDİR?

14. kattan düşerek hayatını kaybeden Sezen Taş, sanatçı Atilla Taş'ın kızıdır. 1992 senesinde dünyaya gelen Sezen Taş'ın iki çocuğu bulunmaktadır. Bugün yaşanan acı olay sonrasında hayatını genç yaşta kaybetti.
 

Atilla Taş'ın kızı kimdir? Atilla Taş eski eşi kimdir? Atilla Taş'ın çocukları var mı?

ATİLLA TAŞ'IN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Sanatçı Atilla Taş, 10 Ekim 2016 tarihinde Meltem Güler ile evlendi. Atilla Taş daha önce 1991 yılında İlkay Sarıköse ile bir evlilik yapmıştı. Atilla Taş, iki kez evlenmiştir.

Atilla Taş'ın kızı kimdir? Atilla Taş eski eşi kimdir? Atilla Taş'ın çocukları var mı?

ATİLLA TAŞ'IN ÇOCUKLARI VAR MI, KİM?

Başarılı sanatçı Atilla Taş'ın Sezen adında bir kızı bulunmaktadır. Genç isim hayatını kaybederken yürekleri yaktı. Atilla Taş, "Sizle bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum millet! Kızım Bebek bekliyor, yani ben dede olacağım galiba" sözleri ile kızının hamile olduğunu duyurmuştu.

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ETİKETLER
#sanatçı
#Atilla Taş
#Sezen Taş
#Meltem Güler
#İlkay Sarıköse
#Biyografi
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