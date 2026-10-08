Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş hayatını kaybetti. Gazeteci Burhan Akdağ'ın aktardığına göre Sezen Taş, Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Atilla Taş’ın kızının hayatı merak konusu oldu. Türk pop müziği sanatçısı Atilla Taş’ın kızının hayatını kaybetmesi sosyal medyada gündeme gelirken aileden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sezen Taş’ın iki çocuğu olduğu bilinirken 34 yaşındaki genç kadının ölümündeki kazanın nasıl geliştiği ise kesinlik kazanmadı. Peki Sezen Taş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş kimdir, neden öldü? Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş kaç yaşında, hasta mıydı? Gazeteci Burhan Akdağ'ın aktardığına göre, Türk pop müziği sanatçısı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Sezen Taş'ın 34 yaşında hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sezen Taş'ın iki çocuğu olduğu biliniyor. Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın 1992 doğumlu olduğu bilgisi yer alıyor. Sezen Taş'ın 2014 yılında evlendiği ve 2015 yılında anne olduğu bilgisi bulunuyor. Aileden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmediği ifade ediliyor.

SEZEN TAŞ ÖLDÜ MÜ?

Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği yönündeki iddia sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Paylaşımlarda Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın 14. kattan düştüğü ve yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. Ancak şu ana kadar Sezen Taş’ın öldüğünü doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

SEZEN TAŞ 14. KATTAN MI DÜŞTÜ?

Sosyal medya paylaşımlarında Sezen Taş’ın 14. kattan düştüğü iddiası yer alıyor. Ancak olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İddianın sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkması nedeniyle, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

ATİLLA TAŞ’IN KIZI SEZEN TAŞ KİMDİR?

Sezen Taş, şarkıcı Atilla Taş’ın kızıdır. Atilla Taş’ın biyografisine ilişkin geçmiş tarihli haberlerde, Sezen’in 1992 yılında dünyaya geldiği bilgisi yer alıyor.

Sezen Taş’ın 2014 yılında evlendiği, 2015 yılında ise anne olduğu geçmiş yıllardaki haberlerde yer aldı. Atilla Taş, 2015 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla torun sahibi olduğunu duyurmuştu. Sezen Taş’ın eşi ve çocuğunun kimliğine ilişkin ise güncel ve doğrulanmış kamuya açık bilgiler bulunmuyor.