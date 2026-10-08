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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 21:13

Atilla Taş’ın yaşadığı büyük acı sonrası Ozan Orhon’dan yürek burkan sözler “ Allah kimseye göstermesin”

Sanatçı Atilla Taş’ın yaşadığı büyük acı, sevenlerini derinden üzdü. Kızının vefatının ardından zor anlar yaşayan Atilla Taş’ın hakkında konuşan yakın dostu Ozan Orhon, kendisini aradığını ancak konuşamadığını söyledi. Yaşanan kaybın tarif edilemeyecek kadar ağır olduğunu belirten Orhon’un açıklamaları dikkat çekti

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 21:13

, kızının vefatıyla hayatının en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Acı haberin ardından sanatçının yakın dostlarından Ozan Orhon da duygularını paylaştı. Atilla Taş’ı telefonla aradığını ancak konuşma fırsatı bulamadığını ifade eden Orhon, yaşanan kaybın kendisini de derinden etkilediğini dile getirdi. Geride iki çocuk bırakan genç kadının vefatı, sanat dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Atilla Taş’ın yaşadığı büyük acı sonrası Ozan Orhon’dan yürek burkan sözler “ Allah kimseye göstermesin”

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Sanatçı Atilla Taş, kızı Sezen Taş'ın 14. kattan düşerek hayatını kaybetmesi üzerine büyük bir acı yaşarken, yakın dostu Ozan Orhon da duygularını paylaştı.
Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti.
Atilla Taş'ın yakın dostu Ozan Orhon, sanatçının yaşadığı acının tarif edilemez boyutta olduğunu belirtti ve Atilla Taş ile konuşamadığını söyledi.
Sezen Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ozan Orhon, Atilla Taş ve ailesine başsağlığı dileyerek, Allah'ın kimseye bu acıyı göstermemesini temenni etti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

OZAN ORHON’DAN ATİLLA TAŞ’A DESTEK

Şarkıcı Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefat haberiyle büyük bir acı yaşarken, yakın dostları da bu zor gününde kendisini yalnız bırakmadı. ’de yaşadığı binanın 14. katından düştüğü iddiasının ardından hayatını kaybeden Sezen Taş’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Atilla Taş’ın yaşadığı büyük acı sonrası Ozan Orhon’dan yürek burkan sözler “ Allah kimseye göstermesin”

Sezen Taş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için ’na kaldırıldı. Bu akşam yapılacak otopsinin ardından cenazenin ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

Atilla Taş’ın yaşadığı büyük acı sonrası Ozan Orhon’dan yürek burkan sözler “ Allah kimseye göstermesin”

Acı haberi alır almaz Atilla Taş’ı aradığını söyleyen yakın arkadaşı Ozan Orhon, dostunun yaşadığı üzüntünün tarif edilemez boyutta olduğunu ifade etti. Orhon, Atilla Taş’ın konuşamayacak kadar kötü durumda olduğunu belirterek, yaşanan kaybın kendisini de derinden etkilediğini dile getirdi. Ozan Orhon, açıklamasında Atilla Taş ve ailesine başsağlığı dilerken, Sezen Taş’a Allah’tan rahmet temennisinde bulundu.

“ ALLAH KİMSEYE GÖSTERMESİN”

Atilla Taş’ın kızının vefat haberinin ardından sanat dünyasından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Ozan Orhon da yaşanan acı olayın ardından duygularını paylaştı. Atilla Taş’ı telefonla aradığını ancak konuşamadığını belirten Orhon, bir babanın yaşayabileceği en büyük acılardan biriyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Atilla Taş’ın yaşadığı büyük acı sonrası Ozan Orhon’dan yürek burkan sözler “ Allah kimseye göstermesin”

Ozan Orhon açıklamasında, “Sevgili Sezer, evlatçığı Mersin’de 14. kattan düşüyor, vefat ediyor. Atilla’yı aradım. Konuşamıyor yavrum. Nasıl konuşsun ki bir baba? Allah kimseye göstermesin bu acıyı” ifadelerini kullandı.

Atilla Taş’ın yaşadığı büyük acı sonrası Ozan Orhon’dan yürek burkan sözler “ Allah kimseye göstermesin”

Atilla Taş ve ailesine başsağlığı dileyen Ozan Orhon, geride kalanlara sabır temennisinde bulundu. Yaşanan olayın kendisini de derinden etkilediğini söyleyen sanatçı, “Dostlar, herkes kendine dikkat etsin. Ne olur dikkat edin. Allah hepimizi korusun” sözleriyle duygularını dile getirdi. Orhon’un açıklaması, sosyal medyada da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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#Mersin
#ozan orhon
#Atilla Taş
#adli tıp kurumu
#Sezen Taş
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