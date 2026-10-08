Sezen Taş'ın cenazesinin ne zaman ve nerede defnedileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Acı haberin ardından gözler Atilla Taş ve ailesinden gelecek açıklamaya çevrilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Peki Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş’ın cenazesi belli oldu mu? Sezen Taş’ın cenazesi ne zaman?

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HABERİN ÖZETİ Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş’ın cenazesi belli oldu mu? Sezen Taş’ın cenazesi ne zaman? Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından cenaze programı henüz netleşmedi. Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14. katından düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Sezen Taş'ın cenazesinin ne zaman ve nerede defnedileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sezen Taş, şarkıcı Atilla Taş'ın kızıdır ve 1990'lı yıllarda babasının kızı olarak medyada yer almıştır. Sezen Taş'ın iki çocuk annesi olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

ATİLLA TAŞ'IN KIZI SEZEN TAŞ’IN CENAZESİ BELLİ OLDU MU?

Sezen Taş'ın cenaze programı henüz netleşmedi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin ailesine teslim edilmesi bekleniyor. Defin yeri ve törenin tarihine ilişkin resmi bilgi paylaşıldığında detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

SEZEN TAŞ NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Sezen Taş, sitenin içerisindeki bir apartmanın 14'üncü katından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Taş'ın ölümünün nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemenin sürdüğü belirtildi.

SEZEN TAŞ KİMDİR?

Sezen Taş, 1990'lı yıllarda "Kırmızılım" başta olmak üzere çeşitli şarkılarıyla tanınan şarkıcı Atilla Taş'ın kızıdır. Babası kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olmasına rağmen Sezen Taş, uzun yıllar magazin dünyasının dışında kalmayı tercih etti. Özel hayatını gözlerden uzak sürdüren Sezen Taş'ın adı, yaşanan acı olayın ardından gündeme geldi.

SEZEN TAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

Atilla Taş'ın biyografisine ilişkin daha önce yayımlanan bilgilerde, 1992 yılında Sezen isimli bir kızının dünyaya geldiği bilgisi yer alıyor. Bu bilgiye göre Sezen Taş'ın 34 yaşında olduğu biliniyor.

SEZEN TAŞ EVLİ MİYDİ?

Sezen Taş'ın özel yaşamıyla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı. Evli olduğu ve ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir hayat sürdüğü belirtilirken, eşiyle ilgili ayrıntılar basına yansımadı.

SEZEN TAŞ'IN ÇOCUKLARI VAR MI?

Sezen Taş'ın iki çocuk annesi olduğu bilgisi paylaşıldı. Çocuklarının kimlikleri ve yaşlarına ilişkin ise kamuoyuna açıklanmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

SEZEN TAŞ'IN ÖLÜM HABERİ NASIL DUYULDU?

Sezen Taş'ın ölüm haberi, gazeteci Burhan Akdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından gündeme geldi. Akdağ, paylaşımında Taş'ın Mersin'de yaşamını yitirdiğini ve cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü aktardı. Sezen Taş'ın ölüm nedenine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

Atilla Taş, 4 Şubat 1975'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. 1990'lı yıllarda müzik kariyerine başlayan sanatçı, "Kırmızılım" şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Atilla Taş, bu kez kızı Sezen Taş'ın acı haberiyle gündeme geldi. Sezen Taş'ın cenazesinin ne zaman kaldırılacağı ve defin işlemlerinin nerede gerçekleştirileceği konusunda aileden veya yetkili makamlardan yapılacak açıklama bekleniyor.