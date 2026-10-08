Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın annesi kimdir? Atilla Taş kaç kez evlendi?

Atilla Taş'ın acı gününü gazeteci Burhan Akdağ duyurdu. Mersin'de bulunduğu binanın 14. katından düşerek hayatın kaybeden Sezen Taş hakkında merak edilenler...

ATİLLA TAŞ'IN KIZI SEZEN TAŞ'IN ANNESİ KİMDİR?

Atilla Taş'ın kızı olan Sezen, İlkay Sarıköse ile olan evliliğinden dünyaya geldi. 1992 senesinde doğan ismin annesi İlkay Sarıköse'dir. 1991 senesinde evlendikten sonra dünyaya kızları gelene çift, taşınme ve ekonomik nedenlerden dolayı yollarını ayırmıştı.

ATİLLA TAŞ'IN TORUNU VAR MI, KAÇ TANE?

Sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen'den iki tane torunu bulunuyor. Sanatçı seneler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dede olacağını duyurmuştu. O anlar ise duygusal anlar yaşatmıştı.

ATİLLA TAŞ'IN KIZI SEZEN TAŞ KAÇ YAŞINDA?

Sezen Taş, bugün Mersin'de bulunduğu binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Yürekleri yakan haber, Tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Sezen Taş, 1992 senesinde dünyaya gelmişti.

ATİLLA TAŞ KAÇ KEZ EVLENDİ?

Sanatçı Atilla Taş, iki kez evlendi. İlk eşi İlkay Sarıköse olurken bu evliliğinden kızı Sezen dünyaya geldi. 1992 senesinde Sezen'in dünyaya gelmesinin ardından ikili bir süre sonra yollarını ayırdı. Daha sonra Atilla Taş, Meltem Güler ile evlendi.