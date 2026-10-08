İlkay Taş kimdir, kaç yaşında? İlkay Taş ve Atilla Taş ne zaman boşandı?

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İstanbul
Atilla Taş'ın acı gününü gazeteci Burhan Akdağ duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Sezen Taş, 14. kattan düşerek vefat etti.
1991 senesinde Atilla Taş ile evlenen İlkay Sarıköse, evliliğinden 1 kız çocuğuna sahiptir. 1992 yılında ilk çocuğu Sezen Taş dünyaya gelmişti. Atilla Taş, Manisa ve Hakkâri'de zorunlu askerlik yaptıktan sonra şarkıcılık yapmak amacıyla İstanbul'a döndü. Ekonomik sorunlardan dolayı evliliği sonlandı.
Liseyi İstanbul, Davutpaşa'da okuyan Atilla Taş, lise eğitiminin üçüncü sınıfında ailesi İstanbul'dan Mersin'e taşınma kararı alması sonucunda taşındı. 1991'de burada İlkay Sarıköse ile evlendi. 1992'de ilk çocuğu Sezen doğdu. Manisa ve Hakkâri'de zorunlu askerlik yaptıktan sonra şarkıcılık yapmak amacıyla İstanbul'a döndü. Ekonomik sorunlardan dolayı evliliği sonlandı.
Atilla Taş, 1991 senesinde İlkay Sarıköse ile dünya evine girmişti. Evliliğinden bir kız çocuğu olan Atilla Taş, Manisa ve Hakkâri'de zorunlu askerlik yaptıktan sonra şarkıcılık yapmak amacıyla İstanbul'a döndü. Ekonomik sorunlardan dolayı evliliği sonlandı. Ardından ise Meltem Güler ile evlendi.