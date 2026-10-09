Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:13

14. kattan düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de toprağa verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş düzenlenen cenaze töreninin ardından Mersin'de toprağa verildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
14. kattan düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de toprağa verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:13

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşında hayatını kaybeden Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

14. kattan düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de toprağa verildi

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek 34 yaşında hayatını kaybetti.
Sezen Taş, Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşerek vefat etti.
34 yaşındaki Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı.
Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
14. kattan düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de toprağa verildi

MERSİN'DE TOPARA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından mezarlığa getirilen Sezen Taş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Sezen Taş'ın babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı.

14. kattan düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de toprağa verildi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

14. kattan düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de toprağa verildi

Olayın nasıl meydana geldiğinin yürütülen inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.

14. kattan düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de toprağa verildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan girişimci kadınlara nakit desteği nasıl yapılır? İşte kadınlara yönelik destek ödemeleri ve miktarları 2026
Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 1000'e ulaşıyor
Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken karar! Hansi Flick resmen açıkladı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.