14. kattan düşmüştü: Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de toprağa verildi

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İstanbul
Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. 34 yaşında hayatını kaybeden Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Otopsi işlemlerinin ardından mezarlığa getirilen Sezen Taş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Sezen Taş'ın babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve yakınları katıldı.
Öte yandan, Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Olayın nasıl meydana geldiğinin yürütülen inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.